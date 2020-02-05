【英超】占士米拿唔放假陪師弟練波　利物浦足總盃贏波幕後功臣　

英超首次歇冬，利物浦全隊上下包括領隊高普在內，均趁假期外遊或休息，養傷中的文尼早前也到西班牙馬略卡進行康復操練。不過隊中有一個人，放假期間回到球隊操練，還在紅軍只派預備組球員落場的足總盃賽事，全程坐在職員席上。 他，當然是紅軍陣中有名的「認真大師」占士米拿（James Milner）。

一月生日之後，米拿已屆34歲。身為利物浦副隊長，米拿總是以身作則，季前報到永遠是體能最優秀的一個，加盟球隊踏入第五個球季，每年體能和乳酸測試均名列第一。即使不時被「弟弟」羅拔臣嘲笑他年紀大，但也不得不向這個隊中「老大哥」寫個服字。

每課練習，他都認真以對。對足球和專業的認真，不止在球場、訓練場和健身室內，日常生活也維持良好習慣，滴酒不沾，贏波慶功的時候，所有隊友也舉起啤酒杯，唯獨米拿選擇喝利賓納，對律己極嚴的他來說，飲利賓納已是對自己的獎勵與「放肆」。

足總盃第四圈重賽，利物浦派出U23球員上陣，坐在職員席上的占士米拿金睛火眼看師弟表現。（影片截圖）

隊友個個放假去玩（按圖進入）

占士米拿放假留在晏菲路

- James Milner has played over 800 matches in his career



- James Milner in 34 years old



But he still wanted to interrupt his winter break to offer his support for Liverpool's youngsters at Anfield last night...



What a pro 👏 pic.twitter.com/cf0BBeAPSz — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 5, 2020

由於利物浦上場在足總盃第4圈對英甲球隊梳士貝利打和，需要在周二晚（4日）重賽，時間上撞正球隊的歇冬期。領隊高普一向注重球員作息，拒派一隊上陣，決定改由U23一班小將出戰，而他本人也不會落場督師，直接由U23主帥基治利（Neil Critchley）領軍。

幾乎全隊利物浦一隊球員都去了度假，不過占士米拿沒有去，他留在英國，還在米活陪一眾U23小將操練。比賽之時，他全程坐在利物浦職員席上，金睛火眼看着比賽。

賽後基治利表示，米拿賽前一天跟隨U23一起訓練，還問他能否隨軍出行，「我答他：『當然可以」，他這樣問，真是非常尊重我。」

利物浦U23主帥基治利（Neil Critchley）賽後與球員慶祝。（路透社）

賽前米拿特別向一班小將講話，基治利說，「他給球員一點意見和支持，他在更衣室很健談，充滿生氣，他嗓門很大，我在自己的座位上也可聽到他的說話。」這位U23主帥非常感謝米拿的付出，認為他真的為師弟們的表現感高興。

米拿早前在比賽中受傷，目前仍在復康階段，基治利直指米拿尚未能復出，「他在我身後跳來跳去，他一定是非常渴望上陣吧。」

米拿賽後Twitter發文盛讚U23小師弟表現

Outstanding performance from the boys, Critch and his staff & fantastic turn out from the fans 🙌🏻 #younggunsfiring #FACup #YNWA pic.twitter.com/rFwFcWxssJ — James Milner (@JamesMilner) February 4, 2020

由16歲為列斯聯上陣開始，米拿18年來對足球的熱情始終如一，賽後他在Twitter發文盛讚U23小師弟，「男孩們、基治利和他的團隊表現出色，也有很多球迷入場。」

前BBC體育記者Simon Clancy亦在Twitter發文，指出「艾利臣在里約（熱內盧），法明奴在馬爾代夫，拉蘭拿和邁亞密，阿歷山大阿諾特也在邁亞密，法賓奴在馬爾代夫，占士米拿？在冷冰冰的晏菲路看青年軍比賽。他今天也許已健身3個小時。」

典型的占士米拿。又一次，他用行動說明為何自己是所有球員的模範。

前BBC體育記者Simon Clancy盛讚米拿

Alisson in Rio

Firmino in The Maldives

Adam Lallana in Miami

Alexander-Arnold in Miami

Fabinho in The Maldives

James Milner? In the cold at Anfield watching the youth team. He’s probably had three hours in the gym already today. pic.twitter.com/8zArUOEC4z — Simon Clancy (@SiClancy) February 4, 2020

小紅軍在米拿加持下踢出熱血勝仗（按圖進入）