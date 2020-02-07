【花式溜冰】羽生結弦重用冬奧奪金曲目　再破短節目世界紀錄

弦生結弦今日（7日）出戰2019/20賽季的花式溜冰四大洲錦標賽，於男子單人滑短節目起用他在2018平昌冬奧奪金的選曲－－蕭邦的《第一敘事曲》，結果有更佳演出，以111.82分，再次打破短節目世界紀錄。

羽生結弦在賽前已明言，將會重新起用在平昌冬奧奪金的短節目及自由滑的曲目，意味他會在短節目起用蕭邦的《第一號敘事曲》，而自由滑的曲目則為電影《陰陽師》配樂《SEIMEI》。

羽毛結弦起用奧運奪金曲目，表現再有突破。（美聯社）

25歲的羽生結弦，終以技術分63.42分、內容分48.40分，創出111.82分的個人最佳成績，且再一次刷新世界紀錄，交出完美表現後，其粉絲們賽後即以「維尼雨」回應。羽生賽後以「紅酒和芝士」自比：「這是我滑過的多次《敘事曲》中最好的一次。我已在比賽中用過《敘事曲》無數次了，對我來說，這像紅酒和芝士，我滑得越多次，就越熟成，也更有深度。」



位居在羽生結弦之後的是中國選手金博洋，以95.83分排第2，美國選手Jason Brown則以94.91分刷新個人最佳成績。香港時間本周日（9日），眾選手會展開自由滑項目，羽生結弦目前大比分領先，自是金牌大熱，他再一次選用《SEIMEI》的演出，也教人期待。