【日超盃】互射12碼連炒9球神戶捧盃　網民譏「傳說的PK戰」

日本球季前哨戰，日本超級盃，出現奇景。 應屆日職聯冠軍橫濱水手與應屆天皇杯得主神戶勝利船，在法定時間打成3：3，要以互射12碼決勝。但兩軍忽然「唔識入波」，從第3輪開始，連續9人射失，結果7輪之後，神戶以3：2勝出。

兩軍在法定時間內大開大闔，放膽進攻疏於防守。勝利船全場三度領先，均被水手扳平，結果打和3：3，按賽制直接互射12碼定勝負。

戴恩費斯杜格拉斯今季從清水心跳轉會，今戰先開紀錄。（Getty Images）

12碼由水手先射，堤亞高馬田斯般奴（THIAGO MARTINS Bueno）勁射入網後，恩尼斯達輕鬆射入左下角。水手接着由射入一球的扇原貴宏射入，勝利船亦由田中順也回敬一球，打和2：2。此時起，情况「急轉直下」。

恩尼斯達無負「大師」之名，今戰穿針引線，又射入12碼。（Getty Images）

水手前鋒艾迪加祖尼奧（EDIGAR JUNIO Teixeira Lima）主射被飯倉大樹撲到後彈中左柱不入，但勝利船中場小川慶治朗射地波又彈中左柱不入。水沼宏太接下來為水手主射，一飛沖天。但勝利船後衛西大伍主射又被朴一圭救到再中柱彈出。

第5輪，水手後衛松原健改為瞄準左上角，但「唔係好準」，擦中門楣彈走。恩尼斯達以為勝利船可以就此捧盃，但大崎玲央「效法」松原健射左上角，「完全唔準」，飛出觀眾席，因而進入突然死亡階段。

勝利船門將飯倉大樹成為英雄。（Getty Images）

每當水手射失12碼，鏡頭總會捕捉恩尼斯達的興奮樣子。如是者，當水手第6輪和田拓也射左下角，被飯倉大樹再次撲倒後中柱彈出，「小白」又興奮了。但勝利船的比利時前國腳射出今場最差一腳，解圍般直送球迷，「小白」又再空歡喜一場。

連炒9球，比連入9球更難。（Twitter）

不過，水手前鋒遠藤溪大在第7輪射中楣，又再次燃起「小白」捧盃希望。球迷望着熒光幕上連續出現9個交叉，心諗「我睇咗啲乜」，亦紛紛拿出手機拍下奇景。

神戶勝利船首次捧走超級盃，網友形容今仗為「傳說比賽」。（Getty Images）

結果，要勞煩國腳級人馬完結賽事。為勝利船於下半場入球的山口螢熨射右邊，朴一圭捉錯路，令勝利船藉互射12碼贏3：2。如此奇景令一眾日本網友驚奇，紛紛轉載打滿交叉的的大屏幕相片。「今年超級盃，戇X程度名留歷史」、「傳說的PK戰」、「日本電視台播高校足球PK戰中途CUT咗，超級盃無CUT呀」、「超級盃PK戰發生咗超級搞笑嘢？慘，無睇到」、「一句講晒，兩邊返去練下PK」。