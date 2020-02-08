【東京奧運】像漫畫主角的日本最強投手　真正的鑽石王牌今永昇太

日本棒球，漫畫、甲子園、熱血、青春…… 現實是，不是人人都能靠甲子園成名，就如漫畫《鑽石王牌》主角澤村榮純，就如現實中的日本隊最強左投今永昇太；甚至是日本棒球隊本身，也沒拿過奧運金牌，像《鑽石王牌》的青道學園那樣，名氣強勁，卻7年未入甲子園。 今永就像澤村榮純那樣存在，他起步比別人遲，又沒經歷甲子園鏖戰，卻隨時是帶領「侍Japan」初嘗奧運金牌滋味的關鍵。

棒球自1992年巴塞隆那奧運正式成為奧運項目，日本的最佳成績是1996年阿特蘭大奧運銀牌，即使2004和08兩屆都派強陣應戰，但戰績令人失望，04年在球星松板大輔領軍下只得銅牌，4年後有着達比修有和上原浩治兩名隨後橫掃MLB的球員，竟然只得第4，而且這兩屆奧運都負予死敵韓國。

更甚的是，2008年後，棒球被國際奧委會踢出正式項目，「侍Japan」就此以「悔恨」完結奧運之旅。

直至12年後的東京奧運。

今年26歲的今永昇太，從本身經歷到個人性格，都像漫畫《鑽石王牌》主角澤村榮純般存在。（資料圖片；潘思維攝）

日本武士誓要力爭歷來首金，但不代表總教練稲葉篤紀就能選出最強陣容，譬如最強新生代大谷翔平，遠赴美國MLB發展，要球隊在聯賽戰火正盛的夏天「放人」，實在天方夜譚。眼見新生代武士實力還不如04和08年，「稲葉總監」早在2017年已為奧運準備，致力發掘年輕球員，日本最強左投今永昇太，就是如此誕生。

但不要想像今永昇太像你和我認知的卡通人物般，自小在甲子園揮灑熱血；相反，初中時他沒打出成績，更因為學業一度暫停棒球，即使後來透過體育推薦入學，他就讀的北筑高都是以升學為目標的高中，每周更有三次早晨突擊測驗。所以，今永的高中生涯大都拚命讀書，未曾亮相甲子園，知名度接近零。

站在投手丘，今永昇太獨自面對強大對手。（資料圖片；潘思維攝）

猶幸機會永遠留給有準備的人，今永堅持每天練習柔軟度，高中最後一年已能投出超過140公里的球速，在地區大賽被傳統棒球強校駒澤大學球探發掘，自此正式書寫棒球人生第一頁。在大學慢慢適應高強度訓練，又經歷傷病，直到大三終於得到職業球探關注，以選秀第一指名進入日本職棒的橫濱灣星隊（横浜DeNAベイスターズ）。

今永的直球是殺手鐧，敢在關鍵時刻以直球三振對手。（WBSC Twitter）

敢用直球三振對手 被打率低至.189

「我的武器就是直球。」今永昇太在訪問說過。對！以直球決勝，就是他與擁有多種厲害變化球的傳統日本強投的最大分別！即使以165公里成為日本投速最快一員的大谷翔平，其直球都不是決勝球，但最速只有152公里的今永，大膽以直球不斷三振對手。2019年球季，他的直球使用率達49%，最恐怖是被打率只有.189。如果你不明白這些冰冷的數據，不要緊，以足球的12碼打比喻，就是門將明知對方只會射左角，卻怎樣都撲不到皮球。今永的直球轉速有2500轉以上，令打者有球向上升的錯覺，而且今永可以控制直球有前後15公里的落差，令打者難以跟上直球速度。看今永投直球三振是一種享受，你會看到打者過早或過遲出棒；麻煩的直球再配搭其精緻的控球，球有時會走好壞球交界，令打者沒有出棒之下被三振，甚至打者被三振才醒覺，自己已經出局。

以下影片頭3球就是用直球來三振的片段：

今永昇太的變化球同樣精彩。《鑽石王牌》的人物常說：「變化球的強大，取決於你的直球有多厲害。」今永正以強大的直球配上各種變化球擾亂打者節奏。2019年球季，他有3種變化球：變速球、滑球、曲球，全是用以三振和打亂對手的武器；而且今永的變化球仍不斷進化，就像世界12強賽（Premier 12）用到的指叉球，令墨西哥教練賽後都要走到日本隊的更衣室稱讚今永。除了變化球，今永進入職棒第一年，球速最快只有148公里，去年已經上升到152公里，當直球繼續進化、變化球又不斷提升，只要今年狀態調整得宜，相信他在奧運的表現，有望追上達比修有、田中將大等名將。

改動作曾陷低潮 休季轉戰澳職苦練

當然，今永昇太也不是無敵，體能就是他的弱點。2018年，今永想用減低左肩負擔的投球方法作賽，卻換來反效果，導致整季投球節奏混亂。筆者作為觀眾，當年從電腦和觀眾席上看到他不斷以不同動作嘗試放鬆左肩，每球都投得很掙扎。賽季後，今永獲球團教練修正，為了盡快實戰試出新動作，他甚至放棄休假，前往實力和配套都較弱的澳職作賽。

從澳職回來後，今永在2019年整個賽季都打出王牌的表現，整季防御率2.91、3場完封紀錄。不過，筆者發現今永還有兩個隱憂，一是過去4年職棒，他都在夏天較易失分，奧運卻正值是7、8月的事；二是奧運棒球賽事雖在今永主場橫濱灣星隊的球場舉行，但他4年的主場防御率是不及格的4.27。

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但今永說過：「實力不足的人，就是要苦練再苦練。」他與《鑽石王牌》澤村榮純一樣，因為球隊原有的強勁投手不能出賽，所以變成正選，兩者同是左投、同樣遲起步卻不斷苦練、投球風格同以直球作決勝球，最重要是他們有着很多球員沒有的「大心臟」，他倆被全壘打後會盡快調整，繼續保持強勢投球，這類球員都是大賽必要的猛將。只要今永在賽季保持身體健康，在日本職棒具世界級水平的左投並不多之下，他定能入選國家隊，日本棒球隊這間「青道學園」能否初嘗奧運金牌滋味，今永肯定是關鍵一員。