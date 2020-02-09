【英超】曼聯落後利物浦38分　費特爆料：球隊有自私精不夠團結

曼聯今季在英超表現依然失色，聯賽榜只得35分排第八，足足落後排榜首的死敵利物浦38分之多。陣中巴西中場費特（Fred Rodrigues）接受訪問時直言，曼聯「在每一個地方都需要改善」。

費特趁英超首次歇冬回到家鄉巴西，接受同鄉球評家奧利華拉（Ale Oliveira）訪問。當被問及曼聯需要做什麼才可追上利物浦和曼城，費特說得坦白：「很多事情。我們欠缺一點創造力。」

他細數，「我們在每一個環節也要進步」，第一件他提及的正是：「球隊的團結性」，「球隊入面有虛榮心，我們必須集中在同一目標出發。」

「當每一個人腦海中也朝着同一目標進發，我們才可以向前邁步。不過假如一個球員只顧自己踢得好，另一個只想自己有入球。那麼便難以作出前場傳送了。」

費特接受巴西同鄉訪問，認為曼聯最大問題是不夠團結。（Getty Images）

曼聯中場費特認為，領隊蘇斯克查仍在進步中，要給他時間成長。（Getty Images）

他沒有指明那些只顧自己的自私隊友是誰，對於紅魔令人失望的聯賽位置，使人對領隊蘇斯克查的前途產生疑問，費特相信蘇帥並認為要給他多一點時間。

「他是個好人也是個好教練。他是個年輕的領隊，仍然在成長和進步中，他能夠幫助我們。」