【英超】利物浦球迷紋身預祝奪標　「妻子以為賽季完了」

利物浦30年未能奪得頂級聯賽冠軍，今季遇上多個爭標對手表現「跌Watt」，現時於英超遠遠拋離曼城等一眾對手。 有「紅軍」球迷肯定愛隊可完成「王座歸還」的歷史任務，提早紋身慶祝。

利物浦現時於英超領先曼城22分，餘下13場比賽只需贏6場就可以肯定奪標，英國一名叫Mark Gretton的利物浦球迷認為，「紅軍」主帥高普（Jurgen Klopp）及眾將可以將英超獎盃順利帶回晏菲路球場（Anfield Stadium）。

Mark Gretton已紋上利物浦奪得今年聯賽冠軍的紋身。（網上圖片）

利物浦現時遠遠拋離曼城。（Getty Images）

「我很有信心，我們已經贏了，所以我提早紋身。」Gretton接受當地傳媒訪問時說：「利物浦奪標十拿九穩，我絕不後悔（提早紋身），我愛這個紋身。」70年代就愛上利物浦的Gretton表示，自己妻子不熟悉足球，見到紋身以為今季已經完結：「我老婆不知道聯賽到5月才結束，以為賽季已經完了。」於白禮頓居住的Gretton又指自己被喜歡車路士的同事取笑，但認為他「只是妒忌而已」。

Gretton相信高普可將聯賽獎盃帶回晏菲路。（Getty Images）

「利物浦球迷可以很悲觀」

利物浦已有30年未嘗聯賽冠軍滋味，雖然領先主要爭標對手，但一日比賽未完，什麼事也有可能發生。不過，Gretton認為：「利物浦球迷有時會十分悲觀，但我們現在需要享受這一刻。」

事實上，英國球迷間亦不時會出現高興得太早、最終後悔莫及的情況。2018年有位名為Jamie Richardson的球迷，在分組賽英格蘭大炒巴拿馬6：1後，就去紋「英格蘭─2018 世界盃冠軍」，但「三獅兵團」最終只得殿軍。Jamie Richardson去季又在英冠附加賽時，紋上「列斯聯2019英冠附加賽冠軍」，但「白軍」最後在4強不敵打比郡，無緣升班。