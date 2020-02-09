【英超】一個月內令愛華頓起死回生　安察洛堤「佛系」領軍顯功力

一個好領隊有多重要？今季的愛華頓是最好的證明。 2019年12月5日，愛華頓被同市宿敵利物浦狠狠以5：2「教訓」，第15周跌落第18位的降班區域。撤換領隊馬高施華，由名帥安察洛堤領軍，短短一個多月已超越曼聯升上第七位。他是如何做到的？

馬高施華12月5日領軍遭利物浦大炒5：2後被辭退，愛華頓或許受同市宿敵因高普而重拾輝煌刺激，加上降班危機深重雙重打擊之下，終於意識到聘請一個優秀領隊有多重要。球季中途人選不多，名宿鄧肯費格遜客串領軍，怎料12月10日安察洛堤帶領拿坡里篤定歐聯分組賽出線後，被球會班主因之前的兵變事件「秋後算帳」炒魷魚。

今次愛華頓看準機會，破例大破慳囊向安察洛堤開出1150萬英鎊年薪（約周薪22萬英鎊）的4年半「肥約」，另加上250萬英鎊成功護級獎金，成功利誘「肥安」加盟。

自拆禮物日第一場正式領軍至今，這位意大利名帥帶領拖肥糖在英超8戰5勝2和1負得17分，愛華頓的排名已由最低的第18位回升至第七位，有力爭取歐洲賽席位，這段期間全英超只有利物浦得分較愛華頓更多。安察洛堤在這段期間做了什麼？也許正是什麼也沒有做。

安察洛堤帶領愛華頓一個多月，球隊表現脫胎換骨。（Getty Images）

安察洛堤沒有什麼大動作，反而是成功帶領愛華頓逃離降班危機的重要因素。（Getty Images）

緣份到了……自然會有分數？

說話陰柔的馬高施華，總予人欠缺自信的感覺，從他球員調動總是舉棋不定可以反映出來。隊中前線王牌、巴西前鋒李察利臣經常放在前線左右翼位置，間中才打箭頭，他似乎也不清楚巴西人的最佳位置。由4231、343到541，正前鋒在卡維特利雲、摩斯堅恩和李察利臣之間游走，兩翼和中場也時常轉人，尤其每次落敗後下一場必定會「轉陣」，心目中對正選陣容似是沒有定案，唯一肯定的是，除一手引入的李察利臣外，表現時好時壞的施古臣也是必然正選。

大部分賽事，球隊尤其是李察利臣等個別球員表現其實不差，只是球隊時常空有攻勢效率不夠，於是經常得不到分數。鄧肯費格遜客串領軍的3場比賽，Big Dunc反樸歸真用442，由卡維特利雲和李察利臣雙箭頭出陣，意外擊敗車路士，之後對曼聯和阿仙奴用同一個陣式連和兩場。對阿仙奴一仗，安察洛堤在觀眾席上，之後一仗對般尼，他只作微調採352，前鋒組合繼續用卡維特利雲搭李察利臣，即小勝1：0。

事實上，按照愛華頓本身的班底，實力在英超已處於中上游，正如季初也曾處護級位置的狼隊，也隨球員重拾佳態後重返前列。安帥明顯看得出來，他不用大刀闊斧做什麼動作，找出兩個最佳前鋒場場打正選，陣容上只需微調已經可以。當然作為三屆歐聯冠軍領隊，說話自然更具份量，成功安撫球員情緒，發揮應有表現。

對韋斯咸一仗，前愛華頓領隊莫耶斯、安察洛堤與鄧肯費格遜三人相見歡。（Getty Images）

魔鬼在細節 微調見功力

說他是「佛系」領軍，只是開玩笑。安察洛堤沒有大刀闊斧，反而向細節埋手：讓留任的副手鄧肯費格遜擁有更大權力，令球隊「更有火」；要求翼鋒球員多切入中路，讓兩閘可以增加出擊機會；同時要求全隊多踢直接簡單的「直線足球」，不要施華年代的迂迴攻勢。

他領軍下的愛華頓，攻勢不見得時時流暢，安帥直言球隊間中會「混亂起來」，不過他相信只要在歇冬小休期間將問題修正，球隊即可重新向歐洲賽資格進發，「來這裏不過30天，我要感到高興才對」，他揚言，「職球員都表現出色，我們必須將目標定在歐霸席位上。」

愛華頓球迷認真快手，已為安察洛堤做好讚揚他的大型橫額。（Getty Images）

幽默感安定人心

江湖打滾多年，安察洛堤在任何球會工作均能成功，自然有幾項絕活。上星期擊敗屈福特前，他取笑陣中翼鋒禾確特（Theo Walcott），「Theo，我批准你取得入球」。禾仔果然在補時攻入絕殺一球，他賽後說起領隊那個笑話，「他讓我大笑，然後放鬆了」，禾確特認為，安察洛堤跟曾帶領他的前阿仙奴領隊雲格有共通之處，「他們兩人都會說一些令你深思的說話」。

禾仔讚揚安察洛堤為人隨和，「可以像跟任何人那樣談話」，同時也有嚴格一面，對韋斯咸一仗半場踢成1：1，進入更衣室時安帥向球員狠狠大罵一番。「但有他在，更衣室內的氣氛變得冷靜多了。」

就是這樣，安察洛堤成功扭轉愛華頓今季命運。他的人工足足是馬高施華近4倍，看來也沒有做很多工夫，然而事實證明，一個優秀管理人不用不停做很多件事，只需要做對手頭上的每一件事。他清楚自己拿着的一手牌是什麼，順勢而行必要時才稍作調整和輔助，再加上一點點幽默感，便皆大歡喜，人工當然物有所值。管理之道從來都是less is more，可惜未必人人懂得。