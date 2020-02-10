【英超】錫菲聯出戰歐聯不是夢　隆特史譚後備建奇功2：1反勝般茅

風暴「姬娜」（Storm Ciara）侵襲英國，令英超周日尾場曼城對韋斯咸一戰需延期，不過頭場錫菲聯對般尼茅夫一戰暴風中如期上演。 這3分，理應處於護級危機的般尼茅夫更着緊，不過錫菲聯以行動證明，他們擁有比「護級」更大的決心，尾段2：1反勝。

升班馬錫菲聯今季表現突出，賽前25戰36分謹守第六位，相反般尼茅夫狀態不及上季，一度跌落護級位置。危機中他們終於醒覺，近兩仗先後殺敗護級對手白禮頓和阿士東維拉，賽前以26分排16位。

錫菲聯今季作客表現好過主場，情況在今仗上半場再度出現，13分鐘哥林威爾遜的入球令他們首先失守。上半場補時2分鐘，錫菲聯乘一次角球機會，射手比利沙柏在人叢中近門得手扳平1：1。

+ 3 + 2

下半場中段，錫菲聯突然醒覺發起一輪又一輪猛攻，61分鐘錫菲聯換入隆特史譚加強中前場把握力。不過入球機會先在客隊出現。70分鐘，賴恩費沙近門勁射，曼聯外借的門將甸恩軒達臣再次作出「神救」。

戰至84分鐘，賴斯莫薩特左路橫傳予後上入楔的隆特史譚，後者不負所托乖巧避過對手攔截後快腳妙射，這個錫菲聯罕有的比賽最後10分鐘入球，最終為球隊2：1反勝。

全取3分後，錫菲聯26戰39分升上第五位，距離少踢一場排第四的車路士只有兩分差距，爭取前四名的來季歐聯資格，並非遙不可及的夢想。