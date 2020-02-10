【意甲】盧卡古大戰入波洗污名　轟20球僅需29場破球會紀錄

意甲「米蘭打吡」昨晚打得燦爛，雙方合共炮製6球入球騷，當中焦點落在雙方箭頭AC米蘭的伊巴謙莫域，以及國際米蘭的盧卡古身上。 兩位前曼聯前線拍檔各踢半場好波，伊巴謙莫域上半場交出一傳一射助米蘭領先兩球，盧卡古則為國米「埋齋」奠勝，一洗「逢大賽就腳軟」頹風，更成為球會史上加盟後最快射入20球的球員。

賽後盧卡古表示：「今天我們向每一位球迷展現了國際米蘭的精神意志，那就是永不言棄、永遠渴望勝利。」這句話同樣可套用在他本人身上，由於去季在曼聯的表現不甚理想，當干地邀請他加盟時一度引發外界爭議，但在干地力撐他之下，盧卡古沒有意志消沉，更化批評為力量，用入球回報了干地的信任。今季尚有3個多月才結束，他的入球已經超越了去季在曼聯的15個，並多次幫助球隊在關鍵比賽中取得勝利。

盧卡古去季在英超備受抨擊，今季轉戰意甲表現突出，為自己洗刷污名。（美聯社）

▲盧卡古賽後上載國米在更衣室的慶祝片段

盧卡古今仗僅2次射門，其中1次中龍即入球，另外他亦交出2次關鍵傳球，2次在空中爭頂成功，並有1次搶載和1次解圍成功。作為一名中鋒除了能入球更為球隊在防守上作出貢獻。難怪足球網站Whoscored對他今仗評分列為8.0高分，排名國米全隊第一，全場僅次於米蘭前鋒伊巴的8.1分。

盧卡古稱國米以鋼鐵般意思去成就今次勝仗，賽後全隊興奮慶祝。（美聯社）

本球季迄今盧卡古已經在各項賽事中攻入21球，其中意甲射入17球，排名射手榜第三位。17個入球包括在面對AC米蘭的主客兩場聯賽中的兩個入球，令他成為繼朗拿度、伊巴謙莫域和迪亞高米列圖等前輩之後，成為在單季兩場米蘭打吡中都取得入球的外籍球員。

盧卡古與伊巴謙莫域曾於曼聯共事。（資料圖片／路透社）

至於米蘭的伊巴謙莫域全場演出具水準，上半場更一傳一射為球隊擴大優勢。賽後談到大好形勢下落敗，伊巴謙莫域憤怒地表示：「很難解釋發生了什麼！在半場休息的時候，我們告誡自己下半場首15分鐘將是關鍵，結果在那15分鐘內我們失了兩球。」

伊巴賽後嘆球隊在下半場失去意志全隊崩潰，為比賽敗因。（美聯社）

伊巴續指：「我們停止了比賽，球隊失去了信念，我們停止了壓迫，沒能足夠多的傳球倒腳。從對手扳平開始，一切都崩塌了。」伊巴謙莫域認為，這種情況的出現，和球隊的經驗有關。「我想很大程度上取決於經驗，因為你必須知道如何在2：0領先時控制比賽，而不僅僅是最後獲勝。」