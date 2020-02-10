【田徑】出身田徑世家　瑞典撐竿跳「小鮮肉」創室內世界紀錄

夢是慾望，想是行動。 年僅20歲的瑞典撐竿跳好手杜普蘭迪斯（Armand Duplantis）在世界室內田徑巡迴賽中，以6.17米打破了2014年由法國選手拉維安尼（Renaud Lavillenie）的6.16米室內撐竿跳世界紀錄。「這是我3歲時就夢寐以求的事。」他賽後興奮說道。

20歲的杜普蘭迪斯在挑戰6.17米的第2跳，創下了室內撐竿跳世界紀錄。（國際田聯）

在波蘭托倫（Torun）舉行的世界室內田徑巡迴賽上，這名2018年創下U20世界紀錄的歐洲冠軍，先首跳輕鬆跳過5.72米、5.92米和6.01米，而同場其餘選手均未能成功跳過5.52米，這一夜就像注定是杜普蘭迪斯的「個人騷」。其實，他在數天前的德國杜塞爾多夫站曾挑戰過6.17米，惜當時因手部碰到橫桿而失敗。這一次，他雖在首跳因大腿碰跌橫桿而未能越過世界紀錄的高度，跌坐在軟墊上的他未有放棄，「第一跳後，我對自己說『好！我還有兩次機會，而我一定會成功』，我很有信心今次可以做到。」

杜普蘭迪斯在上一站德國杜塞道夫站挑戰6.17米時失手，今站終於成功跳過。（國際田聯）

深呼吸、緊握手中長竿、站定仰望他3歲後最渴望翻越的高度、隨節奏助跑、插竿奮力躍起、越過再俐落的降落。這一次，橫桿沒有跌下，以6.17米打破2014年法國選手、倫敦奧運金牌得主拉維安尼的6.16米室內撐竿跳世界紀錄。

影片短短13秒印證了他17年來的努力，他興奮得與選手們抱作一團歡呼後，立即衝向了場邊攀上觀眾席，與母親深深相擁，接受眾人的熱烈掌聲。「我當時腦袋一片空白，這是我3歲便想做到的事（打破世界紀錄），這是很瘋狂，因為我整個人生都在渴望這一刻。」杜普蘭迪斯續說：「2020年是很重要的一年，這是一個很美好的開始。」

「我當時一片空白，這真的太瘋狂了，這是我3歲開始已想做到的事。」賽後他即衝到觀眾席與母親相擁。（國際田聯twitter）

「比以往更成熟，更享受人生」

這名20歲的瑞典「小鮮肉」，出生於美國，來自運動世家；父親Greg Duplantis曾是美國隊撐竿跳代表、母親Helena則是瑞典七項全能選手。杜普蘭迪斯由父親指導他撐竿跳，他選擇了代表母親的國家瑞典參賽。今季第二場比賽便衝擊世界紀錄，讓人更期待他在奧運年的表現。他於美國路易斯安那州（Louisiana）出生和長大，兒時起便會到母親家鄉瑞典度過暑假。2015年，他披上瑞典國家隊戰袍勇奪世青金牌，2018年再以6.05米在歐洲錦標賽摘金，是他轉戰成人賽後攀上世界之巔的序章。

去年10月，他在多哈世錦賽跳出5.97米屈居亞軍。他說，今年成長了不少，「去年在多哈，我想我還未夠成熟，我現在狀態更好了，心態也更專業了。我不會否定以前在周末的學生生活，但現在我想100%專注在這個專業上，我現在更享受我的人生。」

去年他在多哈田徑世錦賽飲恨，屈居亞軍，「我今年成長了不少，去年還是高中學生的我想變得更專業。」（Getty Images）

他改寫世界紀錄後，生涯中曾35次刷新世績的烏克蘭撐竿跳、「鳥人」布卡（Sergey Bubka）也為他感到高興，在twitter發文恭喜杜普蘭迪斯，更激勵選手們「Move Higher！」 布卡在1993年跳出6.15米室內世界紀錄，21年後才被拉維安尼以0.01米之微打破，而他於1994年創出6.14米室外世界紀金錄，保持至今。他去年曾說過，對撐竿跳選手的未來充滿希望，相信在新技術下可衝破6.50米高度。

杜普蘭迪斯將緊接出戰2月15日的格拉斯哥站，相信屆時會是焦點所在。