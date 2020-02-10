【巴甲】本田圭佑亮相保地花高　翌日教練被炒魷

我入來，你出去…… 日本國腳本田圭佑登陸南美洲巴西，加盟巴甲球會保地花高，上周六（8日）正式在主場與球迷見面，受到熱烈歡迎。 大事件陸續有來，球隊翌日在州聯賽大敗，隨即宣布解僱教練。

本田圭佑於上周六抵達巴西第二大城市里約熱內盧，甫抵達機場即受到英雄式歡迎。大批球迷塞滿機場，揮動日本國旗及保地花高會旗。本田及後在保地花高會見球迷及傳媒，坦言想起自己加盟AC米蘭時的情况，「就像那時，感覺到一些良好的壓力」。他又表示日本足球得到各方面的巴西人幫助，成長到今天的水平，「作為其中一位日本球員，希望報答巴西，得到巴西人的認同」，更稱在球會對戰法林明高的打吡戰交出表現，為球隊出力。

本田圭佑披上保地花高的黑白直間球衣。（Getty Images）

球迷為本田到來而興奮，但一天過後吃下悶棍。本田昨（9日）入場親睹保地花高在里約州聯賽中，0:3不敵同市另一球隊富明尼斯，正賽第一輪未能晉級，球隊賽後宣布解僱領隊華倫添（Alberto Valentim）。

保地花高雖為老牌球會，但近年戰績只屬中游分子，有巨星加盟令球迷歡喜若狂。（Getty Images）

巴西當地的日本僑民亦到場歡迎同鄉。（Getty Images）

本田在記者會曾稱，保地花高去季在巴甲排15位，成績難言滿意，卻是給他和球隊的一個機會。球隊解僱教練及助理教練，且看會否影響本田在球隊上陣的機會。