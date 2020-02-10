【足球熱話】軒達臣沙拿齊當爸　網民解開「紅軍嬰兒潮」數學題

兩日前，社交媒體傳來利物浦隊長軒達臣再度成為爸爸的喜訊。一日後，到紅軍射手沙拿也再次當爹。 有心水清紅軍球迷立即以一條簡單數學題來解開謎團。

2019年5月7日 利物浦4：0擊敗巴塞隆拿 2020年2月8日（剛好9個月後） 軒達臣與沙拿的妻子，分別誕下嬰兒

軒達臣與沙拿同一日再當爸爸。（影片截圖）

這個推算背後，意味軒達臣和沙拿在利物浦4：0大勝巴塞後，當晚跟太太行房「慶祝」球隊出線。

利物浦歐聯四強主場4：0大勝巴塞，逆轉首回合落後0：3的賽果，兩回合計反勝美斯領軍的「地上最強」出線入決賽，成為去年最令人印象深刻一戰。當日正選上陣的佐敦軒達臣由第一分鐘到最後一刻均搏到盡，期間他還被踢傷，下半場帶傷上陣。至於王牌射手沙拿則因傷只能在場邊觀戰，但他刻意穿上一件黑底白字寫上「永不放棄」（Never Give Up）字眼的T恤為球隊打氣。

完場後，心力交瘁的軒達臣倒地痛哭，要由祖高美斯和雲迪積克扶起。連鐵人副隊長占士米拿也哭了。之後連同沙拿在內等未有上陣的成員，全隊職球員肩並肩一起面向Kop看台與球迷大合唱會歌《You'll Never Walk Alone》，成為去屆歐聯最動人畫面。

占士米拿對軒達臣再度當爸爸的回應一貫搞笑本色。（Twitter@James Milner）

沙拿未有上陣也算了，想不到賽後累極的軒達臣，仍有餘力造人「慶祝」球隊奇蹟出線。

軒達臣和沙拿均未有親自在社交媒體確認喜訊，不過跟軒達臣熟稔的隊友占士米拿（James Milner），第一時間以獨有的幽默方式祝賀紅軍隊長：他轉載一個軒達臣當爸爸的帖文，然後補上一句「奧歷治的助攻」和加上大姆指讚好的圖像和「#快開角球」，間接承認消息。而沙拿的太太Magi，早前亦確實已懷孕。

據悉軒達臣太太Rebecca誕下麟兒，與女兒湊成一對好字，Magi則再誕一女，與去年在晏菲路主場最後一戰後，面向Kop看台連環帶球射門的Makka成為姐妹。

識睇當然要睇留言，一堆非常心水清的網民，在米拿的帖文留下大量抵死回應。

軒達臣、沙拿齊當爸 網民部分精彩留言（按圖進入）