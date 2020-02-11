【足球熱話】傾盡一生努力渴望當職業足球員　75歲埃及伯伯未放棄

成為職業足球員，是每一個熱愛這項運動年輕人的夢想，當中只有極少數人能夠實現。 被殘酷現實拒諸門外的，頂多20多歲便要放棄，不過在埃及一個已屆75歲的伯伯仍在堅持，渴望一嘗職業球員滋味。

來自埃及的巴哈達（Ezzeldin Bahader）6歲開始在家鄉開羅街頭踢足球，成年後他當上土木工程顧問，然後成為耕作方面的專家，也染上煙癮，即使工餘時間仍在繼續踢足球，職業球員的夢想已離他愈來愈遠。

他是4個孩子的父親，曾在科威特生活15年之久，現在有6個孫兒。也許退休生活閒來無事，回到埃及，他移居新開羅近郊一個新社區，並重燃當上足球員的渴望。

埃及一支第三組別球會已讓巴哈達加入，自此他努力訓練體能。（路透社）

75歲的巴哈達努力鍛煉，希望實現成為足球員的夢想。（路透社）

他開始向不同球會遞交入會申請書，多次被拒絕之下，近日終於收到回音：埃及一支名為10月6日（October 6）的第三組別球會，接受他的申請。

他目前已開始跟球隨球隊操練，為重拾體能，他也在家聘請私人健身教練。每天努力鍛煉下，司職前鋒的他身形不讓年輕人專美。

+ 3 + 2

一生熱愛足球，年逾古稀的巴哈達，再度為成為職業球員的目標努力。（路透社）

根據健力士世界紀錄大全，全球最年長職業足球員紀錄由哈耶克（Isaak Hayik）保持，這位在伊拉克出生及後移民至以色列的門將，去年4月為以色列第四級別聯賽球隊Ironi Or Yehuda上陣時為73歲。

巴哈達如欲刷新紀錄，需要在兩場比賽踢足90分鐘，他正為此目標努力，期望在三月達成。屆時健力士世界紀錄機構將派員到他的第二場比賽視察。75歲才晉身職業足球還要踢足全場，似乎相當吃力，但他的健身教練利發特（Mahmoud Refaat）稱，巴哈達的決心足可戰勝一切。