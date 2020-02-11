【德甲】奇連士文上任哈化柏林主帥僅10周突離職　自稱得不到信任

德國一代名將奇連士文，去年11月臨危受命出任受降班威脅的哈化柏林主帥一職，可是僅10星期後，他周二（11日）突然公有離任。

哈化柏林今季提升預備隊教練哥域（Ante Covic）為一隊主帥，可是球隊表現不振，於德甲聯賽榜下游徘徊，11月27日宣布與哥域解約，任命德國一代傳奇名將奇連士文（Jurgen Klinsmann）為新主帥。

奇連士文上任時，哈化柏林首12場德甲比賽後僅得11分，排第15位，距離要踢降班附加賽的第16位只差一級。他接任後球隊表現一度稍有起色，可是領軍9場聯賽，3勝3和3負僅多拿12分，季中轉會窗以3500萬歐元從AC米蘭引入波蘭射手比亞迪克。目前以21戰23分排第14，較他上任時微升一級。

奇連士文的任期，原定直到季尾才結束，不料他突然在Facebook宣布與哈化柏林「分手」。

奇連士文上任哈化柏林主帥僅10星期，突然宣布離任。（路透社）

奇連士文出任哈化柏林主帥初期，一度為球隊帶來希望。（路透社）

奇連士文：得不到應有信任

「在一段短時間內，我們已有良好進展。多謝很多人給我們的支持，即時大部分比賽也非常艱辛，我們現在距離降班位置有6分差距。」奇連士文寫道，「我深信哈化能夠達成護級目標。」

「可是作為主教練，我同時需要得到工作方面所有相關人等的信任，這一點至今仍未達到。」奇連士文認為，對一支身處降班危機的球隊而言，「團結、凝聚力和專注是最重要的元素」，「如果這些方面得不到保證，我不能濫用自己作為教練的潛能，也因此不能夠克盡應有責任。」

即使辭任主帥一職，他仍會留任哈化柏林球會監管委員會上的角色。

奇連士文稱得不到球會相關人等應有信任，於是掛冠求去。（路透社）

資料庫：奇連士文的執教生涯

球員年代外號「金色轟炸機」的奇連士文，教練生涯始於2004年，上任德國國家隊主帥，帶領「日耳曼兵團」於2006年奪得世界盃季軍，休息兩年後在2008至09年球季執教拜仁慕尼黑，但當季拜仁罕有地「四大皆空」，最後於2009年4月離隊。

奇帥休息兩年後在2011年接掌美國國家隊，領軍在2013年美洲金盃封王，並在2014年世界盃殺入16強，但2018年世界盃外圍賽戰績不振，最後被炒，美國最終未能走出低谷，無緣俄羅斯世界盃。2019年底他成為哈化柏林教練，時隔10年終於重返祖國聯賽戰場，可惜僅10星期便「分手」收場。