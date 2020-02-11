【足球熱話】整蠱謝拉特小球童14年後自白　稱無惡意純粹「被迫」

英超有一些經典畫面，總是不停地播完又播，老是常出現，例如每逢車路士對利物浦，一名藍軍小球童在球員通道戲弄紅軍隊長謝拉特一刻，必定會重溫至少一次。 不經不覺，14年過去，小球童已長大成人，近日他接受訪問，這宗曾成為一時熱話的整蠱事件，才真相大白。

2006年2月英超聯賽車路士主場對利物浦，雙方預備出場前，在球員通道列隊。車路士隊長泰利身後一個藍色頭髮的可愛小球童，在謝拉特經過時伸出左手，利物浦隊長不以為意也伸出手來預備跟小孩握手。不料小球童突然收起手，並隨即對他扮鬼臉，令右手仍在半空的謝拉特呆了一呆，隨即輕拍了他的臉蛋一下。

這一幕剛好被電視鏡頭捕捉到，火速熱爆社交網絡，翌日在多份報章背頁出現。之後謝拉特在2009年出版的自傳也再次提及此事。每隔一段時間，這個畫面便再次在不同渠道出現，14年來歷久不衰。

謝拉特被小球童整蠱的經典畫面。（影片截圖）

事發翌日，Nickless登上不少英國報章背頁。（網上圖片）

Jake Nickless那年只得5歲，這個車路士球迷近日終於首度開腔談及事件，自言對謝拉特並無惡意，還「大義滅親」供出策劃那次小把戲的幕後黑手。

「（那場比賽）一星期前，我爸爸發現我會成為球童。那是他為我預備的生日禮物，並對我說你要引人注意。」於是乎，父母將他的頭髮染成藍色，Nickless強調，「那不是我的主意，然後那次握手也是他的計劃。」

他一度拒絕父親提議：「我跟他說：『不要，我不要那樣做，我太害羞了。』」可是當他看到謝拉特在球員通道出現，便叫喚對方名字，然後「本能地」整蠱紅軍隊長，「我所有朋友也接受這玩笑，因為我那時看來很細個。」

2月5日車路士在Twitter的「當年今日」帖文，再次重post：

父親重賞利誘整蠱謝拉特

他表示，當時跟謝拉特並未交談，他只曾大叫一聲「謝拉特」引對方注意。「我記得當時馬基列尼和艾辛都在大笑」，之後他走回泰利身邊拖着藍軍隊長的手，被泰利拍了一下頭以示教訓。「我想除謝拉特外，所有人也覺得有趣。」

那數秒片段在主流媒體不停被重播，賽後一天令他被迫提早放學，「學校和媽媽收到大量傳媒要求訪問的電話，她要提早半日接我放學回家，實在有點瘋狂。學校其他家長想要我的照片，證實那小孩的確是我。」

Nickless認為，謝拉特沒有感到尷尬，他只是以為自己想跟他握手而驚訝了一下，「我爸爸以為我不會那樣做。他說過：『如果你那樣做，之後一日我會買5款PlayStation 2遊戲碟給你。』」結果他整蠱謝拉特之後，父親果然遵守承諾，讓他得到遊戲碟。

謝拉特在2009年推出的《My Captain's Book》重提整蠱事件。（網上圖片）

昔日整蠱謝拉特小球童Jake Nickless，現已19歲。（Yahoo）

謝拉特在2009年出版的自傳《My Captains Book》重提此事，表示那是他職業球員生涯中，唯一一次比賽前在球員通道內笑了出來，「如果那是個成年人的話，我會想一手擰住他的頸部。」

Nickless說，他媽媽買入謝拉特那本自傳，「裏面有一張我整蠱謝拉特的照片，我將其中一本寄給他拿簽名，他果然有簽回給我」。來自倫敦西部的他稱，「我的朋友老說我倆應該重聚」。原來多年來他未再談及此事，一半朋友也不知道片中那小孩是他，直到今年片段再次熱播，他其中一個朋友不停把他的名字加入標籤，「今年我是第一次得到表揚。」

昔日整蠱謝拉特小球童，如今已是19歲的少年，正為成為職業球員而努力，他正在南中部聯賽球隊North Greenford United效力，司職進攻中場。

話說回來，那是2006年2月5日，力求衛冕的車路士由加拿斯和基斯普各入一球，2：0擊敗利物浦，在聯賽遙遙領先15分，相信比賽已沒多少人記得，只會記住Nickless如何整蠱謝拉特。