【足球】聯賽拋離對手不止利物浦　前紅軍門將暢談離隊後很快樂

屈居現今全球最佳門將艾利臣比加（Alisson Becker）之後，也許並沒有什麼好介意，但由利物浦正選淪後備，米洛列特（Simon Mignolet）就是不想坐在後備席。 今季他由紅軍回到家鄉比利時，他在布魯日再次發光發亮，證明自己是一個好龍門。

2019年夏天，31歲的米洛列特離開效力6季的利物浦，轉投比利時球會布魯日。今季在比甲22次上陣豪取14次不失球紀錄，次數上較英超17次上陣9次不失球的艾利臣更多。

當然英超跟比甲的水平不能直接相比，但也一定程度反映米洛列特回到祖家後的狀態不錯。利物浦目前在英超拋離曼城22分之多，布魯日也在比甲有8分領先優勢。

米洛列特在比甲重生（按圖進入）

「我是比利時最快樂的人」

他近日接受比利時電視台訪問時，談到離開利物浦的原因，「我們為布魯日踢過很多比賽，我正是為此回來。我是比利時最快樂的人。」

「在利物浦坐過18個月冷板凳之後，我再次證明自己的價值。我仍處於生涯巔峰期。」說起利物浦，他的感覺苦樂參半，「我在利物浦贏得歐聯冠軍，那是美好的回憶。雖然我感到自己是當中一份子，但我並未在賽事中上陣。」

米洛列特今季離開效力6年的利物浦。（Getty Images）

不一樣的快樂

米洛列特談到為布魯日把關的日子時說，「現在我在球場上可以覺得自己更加重要，感到自己是勝利的一部分。」

他續稱，「如果今年我們在布魯日贏得錦標，而我希望可以是三個冠軍，那麼將會是跟去年我贏得歐聯時不一樣的感覺。」

米洛列特今季也有隨布魯日出戰歐聯，球隊在分組賽得第三名，轉戰歐霸32強，對手將會是利物浦的宿敵曼聯，到時會是他表現身手的好機會。利物浦則將在歐聯16強面對馬德里體育會。