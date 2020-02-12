【體育熱話】哈里王子夫婦學習碧咸　為高盛演講瘋狂吸金10億英鎊

說到賺錢能力，「萬人迷」碧咸說得上是體壇的表表者。近日英國哈里王子（Prince Harry）與妻子Meghan Markle離家「自立」，宣稱不會再靠公帑過活，一家三口要自力更生繼續過奢華生活，自然要開拓水源。 據報他們有意以碧咸作為學習對象：為美國投資大行高盛（Goldman Sachs）演講。

哈里王子與Meghan正在建立「薩塞克斯王室」「Sussex Royal」品牌，英國《每日郵報》報道，哈里王子目前正跟高盛會談，專家相信未來10年收益可達10億英鎊。

到底哈里如何跟高盛搭上線，暫時無從得知。不過碧咸在英國向來人脈廣闊，2018年5月哈里與Meghan的婚禮，碧咸與太太Victoria也有應邀出席，而碧咸正是高盛主辦活動的其中一位演講嘉賓。

哈里王子團隊據悉早在2019年11月已開始跟高盛接洽，當時他與Meghan正跟初生兒子Archie身在加拿大，決定卸下王室成員職責獨立。

+ 2

哈里王子大婚當日，碧咸夫婦也是座上客。（Getty Images）

為高盛演講本身沒有酬勞，但有消息人士向《每日鏡報》指出，此舉可開拓將來與高盛合作機會，英國著名公關顧問Mark Borkowski直指，「無論通過演講或慈善工作，那是上10億英鎊計算的費用，他們將可大賺一筆。」

今次消息正好在他們宣布卸下王室成員職責後出席首次公開活動的一星期後出現。上周他們在佛羅里達州出席全球最大銀行摩根大通（JP Morgan）一個大型會議，與美國最富有一群相聚，哈里在會議上發表演說，講述過去3年就亡母戴安娜的「療傷過程」，美國多位億萬富豪以及前NBA球星「魔術手」米高莊遜（Magic Johnson）均為座上客。

有趣的是，時時向人提倡環保的哈里夫婦，被指由摩根大通以私人飛機接送，兩人拒絕回應有否收取酬勞。

哈里王子背後有碧咸發功，太太Meghan在美國也大有人脈，先是摩根大通，然後是高盛，哈里一家未來財政收入肯定不成問題。