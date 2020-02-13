【武漢肺炎】李娜捐300萬人民幣救助家鄉　武漢名將齊出動

一代中國網球名將李娜來自武漢，近日新型冠狀病毒在武漢爆發，她通過名人慈善基金捐出300萬人民幣幫助家鄉解因。 她的善舉隨即引起雪球效應，多位武漢運動員也挺身而出。

已退役的李娜，仍然努力推廣網球運動，這位2011年法網和2014年澳網冠軍，去年9月才出席為武漢公開賽宣傳。不料數個月後，她這個家鄉已受武漢肺炎肆虐，日前通過名下的慈善基金捐出300萬人民幣，為所有中國運動員之中捐助金額最高一人。

網上一項捐款詳情曝光，李娜最初先在2月2日捐款30萬，緊接2月3日，她又連續捐款三次，兩次100萬，一次70萬，合計300萬元。不過她捐錢後並未公開發言，相當低調。

她的一個支持者在網上回應指出，37歲的李娜一直熱心公益，每逢重大災難發生，捐助金額總是體育界之中最高一人。

武漢肺炎：李娜捐款紀錄曝光。（網上圖片）

獲李娜捐贈善款的樂益基金會，亦隨即在社交平台交待如何使用這筆善款：首先用於連接武漢當地醫院網絡更新需要，然後是物流聯繫，確保物資可到達醫院。基金會亦表示，他們已建立完善義工網絡，確保物資可盡快送到三家定點醫院。他們承諾，日後會持續在社交網絡公布工作內容。

武漢肺炎：獲李娜捐贈善款的樂益基金會，亦隨即在社交平台交代如何使用這筆善款。（網上圖片）

武漢肺炎：山東魯能中場蒿俊閔，捐出50萬人民幣為家鄉武漢賑災。（Getty Images）

除李娜之外，多位武漢運動名將也紛紛作出捐助。中超球隊山東魯能、中國國家隊其中一名隊長蒿俊閔，向武漢一個地區慈善基金捐出50萬人民幣。

獲選為2018亞洲年度最佳女子足球員的王霜，由於農曆新年期間跟家人回武漢度歲，遇正武漢受疫情影響封城，令這位曾效力巴黎聖日耳門（PSG）的前鋒球員，被逼錯過對澳洲的的奧運外圍賽。她也為家鄉捐出60萬人民幣。

同樣來自湖北的17歲新晉女子網球手鄭欽文，也全數捐出她去年在武漢公開賽外圍賽晉級的1萬元人民幣獎金。

武漢歷來出產不少頂尖運動員，羽毛球名將韓愛萍、跳水女王伏明霞均為武漢人。韓愛萍去年10月因肺癌在家鄉離世，早已移居香港的的伏明霞，嫁予香港前財政司司長梁錦松後作風低調，暫未聞她發表關於家鄉武漢的消息。