【武漢肺炎】中國「女版美斯」滯留武漢　戴口罩天台練波盡顯功架

正在澳洲出戰東京奧運女足外圍賽的中國女足，上周經過長達8日的隔離檢疫後終獲准出賽。現時球隊以3戰2勝與同組的澳洲同得6分，今午4時30分將合演榜首大戰。 可是中國隊未能以最強陣容應戰，皆因有「中國女版美斯」之稱的前巴黎聖日耳門前鋒王霜，因過年期間曾回武漢探親而滯留家鄉，未能隨隊征澳。即使要在家隔離，王霜依然努力在家中天台練球。

隔離期間上天台狂操

即使已隔離9日未能出外練習，中國女足上周五對泰國的第3輪分組賽仍以6：1大勝對手。今午硬撼同樣兩戰兩勝的東道主澳洲，已鎖定B組前二位置的兩隊將力爭小組首名出線。

大戰在即，受武漢封城影響而未能與隊友並肩作戰的王霜，在家中也沒有閒着，在家自我隔離的她於天台練波保持狀態。

影片中她先與前湖北全運後衛兼表哥曹國棟，互相傳球達210次，再獨自對牆踢足244次不落地，最後這位被稱為「中國女版美斯」、卻是C朗拿度球迷的女將，還在家中瑜伽墊上「的波」203次，盡騷紮實基本功。值得留意的是，她與曹國棟練波期間全程戴上口罩。

王霜與足球員表哥曹國棟戴上口罩在天台練球。（影片截圖）

「中國女版美斯」獨自對牆踢足244次不落地。（影片截圖）

現年25歲的王霜，司職前鋒或進攻中場，她身高只有165cm但的腳下功夫上乘，加上踢法靈巧，因而被中國傳媒封為「女版美斯」。

身為全球女足觸目新星，她在2018/19球季出國轉投巴黎聖日耳門。她加盟PSG首戰即取得入球，之後更為這支法甲豪門出戰歐聯賽事，並成為首位在歐聯入球的中國球員。

她在PSG表現不俗，可是因言語不通令她跟隊友有隔閡，加上思鄉情切，僅效力一個球季即回到中國，轉投武漢江大。

王霜在武漢家中天台練波片段

Wearing a facial mask, Wang Shuang keeps training in a roof-top in her hometown Wuhan for her Olympic dream. She and her 3 teammates will miss the AFC women's football Olympic qualifying 3rd round in Australia since they live in cities under lockdown(3 from Wuhan 1 from Wenzhou). pic.twitter.com/lwZp81uLjT — Titan Sports Plus (@titan_plus) February 5, 2020

王霜其後返回室內在瑜伽墊上「的波」。（影片截圖）

王霜（左）在2018年加盟巴黎聖日耳門，現效力於武漢江大。（Getty Images）

中國女足或續留澳集訓

據中國傳媒消息指，目前中國足協正與澳洲足協商討，中國女足跟澳洲隊對賽後極有可能重返布里斯班集訓，不會立即回國。她們在今年一月亦曾在澳洲集訓14天備戰外圍賽。

中國女足出線後，將與A組前兩名的韓國女足和越南女足進行主客場比賽。王霜可望在3月的淘汰賽階段復出，助中國女足衝擊東京奧運資格。