【西甲】施丹趕皇馬操練遇交通意外　事主只求一件事獲致電感謝

西班牙傳媒報道，皇家馬德里教練施丹（Zinedine Zidane）日前趕到訓練基地練波遇上交通意外，但多得事主合作，才能及時回到球會，施丹及後透過秘書向事主致謝。

傢俬店經理Ignacio Fernandez上周六於皇馬訓練基地附近一帶開車，突然被後面的車輛撞到。他告訴西班牙傳媒，落車檢查車輛受損狀況時，見到施丹落車：「我一眼認得出是施丹，我跟他說：『我想在其他情況下認識你，但這也不錯。』」氣氛一瞬間緩和下來。

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施丹早前駕車返球會練波卻遇上交通意外。（Getty Images）

為避免在皇馬訓練基地的記者到場，令事件變得複雜，Fernandez向施丹指可以稍後補回保險文件，但因為「無圖無真相」，他向皇馬主帥提出要求：「我要求跟他合照，因為如果沒有照片，沒有人會信我與施丹撞車了。」Fernandez指施丹很樂意回應他的要求，更脫下帽子合照。

Fernandez與施丹合照。（網上圖片）

秘書多謝沒有麻煩要求

Fernandez不久後就收到施丹秘書來電：「他跟我說，施丹當時正在趕去訓練基地主持操練，所以很感激我沒有太多麻煩要求，如要簽名、波衫或波飛等等」。

法國「球王」施丹於2016年1月成為皇家馬德里主帥，帶領皇馬三奪歐聯創下歷史，又曾於2016/17球季奪得西甲聯賽冠軍。這名法國一代中場2018年突然宣布離職，指「球隊有需要作出改變」。不過離隊不夠一年，皇馬再次任命他為教頭。

皇馬今季於西甲23輪後，以52分排第一位，領先死敵巴塞隆拿3分。歐聯方面，他們以小組次名突破分組賽，16強將要硬撼英超勁旅曼城。