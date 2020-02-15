【東京奧運．田徑】IG狂吸65萬粉絲　世上最性感金絲貓德國誕生

牙買加百米飛人保特退役，接班人竟是德國金髮美女？ 至少，65.8萬名IG追隨者都期望，21歲德國女跑手艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt）能夠亮相今年的東京奧運。 還未練到最頂級的成績，卻有「世上最性感運動員」稱號，但金髮碧眼纖腰長腿的Alica，對於《Playboy》美圖毫不在乎，在保特退役後成為品牌最當紅代言人的她，只想把歷史定格於跑道和田徑場的頒獎台上。

「世上最性感運動員」的稱號，從兩年前的澳洲雜誌《Busted Coverage》開始，那時Alica才19歲。「很不真實，有時看到IG的追隨者數字，我在想，有多少人能看到我的照片？」她不明白這個稱號從何而來，也對只顧報道她外貌卻忽視其運動成績的傳媒不客氣：「相信大家都靠IG和其他報道的照片抄來抄去，說實在，這真是很嚇人的情況。」

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Alica Schmidt（左二）與隊友摘下U23歐錦賽4X400米接力銅牌。（Getty Images）

儘管Alica的運動戰績還未到最頂級，但她在歐洲賽場上也不是「閒雜人等」。她的主項是400米，也兼戰200米和800米，2017年為德國奪得U20歐洲錦標賽女子4X400米接力季軍，去年晉升到U23賽事，也在同一賽項為德國奪得歐錦賽銅牌。她說：「田徑肯定排在我的第一位。退一步說，IG上有這麼多漂亮的女孩，那麼我的定位是什麼？就是運動。對我來說，代表國家隊取得獎牌，才是最重要。」是以，Alica曾經拒絕《Playboy》的拍照邀請，IG上雖然「靚相」特多，但大都與運動有關。

Alica的IG狂吸65萬追隨者，如她取我東京奧運入場券，「粉絲」人數肯定倍增。（Alica Schmidt IG）

看看Alica的運動look，她是否你心中的最性感運動員？

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Alica的便服Look，成為65萬IG追隨者至愛，按圖即睇：

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Alica目前在柏林跟隨SCC Berlin田徑會訓練，400米個人最佳成績是53.66秒，那是去年在德國錦標賽的戰績，排名第6。「我以前在Potsdam訓練，只得自己一個，來到SCC Berlin，一大班人一起互相競爭、互相進步，我找到新方法練習，我享受練習後那種筋疲力竭的感覺。」

不像網球一代「美少女」舒拉寶娃、或者以實力說話的莎蓮娜威廉絲和大坂直美，Alica目前沒有許多贊助，只得運動品牌Puma和健康食品Foodspring，不過她兩年前一則Puma的影片廣告，引起廣泛關注，外界都視她為Puma繼保特後，另一最有潛力的代言人。東京奧運賽場上能否見到女神身影，仍是未知數，但她的終極目標，肯定是奧運的橘紅色跑道。「之前有報道說我豪言要做奧運冠軍，那是杜撰的，不過奧運就是我的目標。許多人在背後說我癡人說夢，但當事情辦妥了，自然勝過雄辯。」