【菁英盃】傑志絕殺東方上榜首　飛馬9：3流浪創今季最大比數

本地足球「菁英盃」在武漢肺炎疫情下轉到足總足球訓練中心上演的，今日（14日）再演兩場A組賽事，頭場有香港飛馬勝標準流浪身上創今季最大比數，尾場傑志絕殺東方龍獅登上榜首。

傑志今仗收起近況大勇的蘇沙，上半場兩軍一直呈拉鋸之勢，早段倒戈的盧卡斯、費蘭度分別為兩軍貢獻射門，但威脅不多；22分鐘東方突擊，艾華頓把握唐建文頭槌解圍不遠，禁區頂射地波斜出。東方上半場最有威脅的攻勢來自30分鐘，艾華頓左路突破，入禁區後推大位未能起腳，回傳予迪高撞射，王振鵬托高於楣頂出界。而傑志在38分鐘一記離門20碼罰球，費蘭度主射在柱邊出界。

完成賽前握手禮後，傑志球員即以酒精搓手液消毒。（梁鵬威攝）

換邊後戰況仍膠着，傑志在70分鐘以畢頓入替李毅凱加強攻勢，僅2分鐘後，一度傷出的洛迪古斯返回球場後終「捱唔住」再倒地，由基爾頓入替。守和亦有對賽優勢的東方在76分鐘以馮慶燁入替梁冠聰，而「藍鳥」亦在末段攻得更凌厲，81分鐘，費蘭度門前轉身施射，曾文輝僅僅救出底線，但在89分鐘終告失守。

倒戈的盧卡斯（右）多次威脅傑志防線，最後卻領紅被逐。（梁鵬威攝）

傑志左路角球直彎向龍門死角，「德古」勉強拍出不遠，皮球卻落在無人看管的基爾頓腳下，此子起腳但被擋住，輾轉由費蘭度射入成1:0。補時2分鐘，盧卡斯與朴俊炯爭頂時將後者「晾跌」，儘管他高呼「我看不到他」但仍遭出示第二面黃牌，兩黃一紅被逐，傑志亦以1:0鎖定勝局。

迪高、盧卡斯及艾華頓成為東方進攻主力。（梁鵬威攝）

較早前另一場A組賽事，香港飛馬對標準流浪製造今季最大比數賽事，上半場飛馬由艾華先開紀錄，流浪則有史提芬連轟兩球，上半場領先2:1。

菁英盃閉門作賽，今日東方及傑志俱有球迷特地沿海邊而來，隔着鐵絲網觀賽。（梁鵬威攝）

未料下半場卻翻天覆地，流浪在完半場前及下半場開始後，分別調入李鍶弘及鄧樂文，59分鐘連史提芬也被換出，難再抵擋飛馬攻勢。即使流浪有巴辛在56分鐘攻入球隊第3球，一度領先3:2。但飛馬隨後有艾華再建一功，換入陳肇麒後流浪的年輕防線告崩潰，「陳七」及陳偉豪兩名一代港腳分別梅開二度、李藹軒及佐佐木周亦有入球，加上羅曉聰在補時階段射入12碼，終以9:3大勝一場，這場有12個入球的賽事亦創出今季最大比數。

今仗擔任傑志隊長的費蘭度最後一箭定江山。（梁鵬威攝）

今季菁英盃由兩個小組首名直接出線進入決賽，A組目前傑志、東方及飛馬仍有晉級希望。傑志在7戰過後列榜首，餘下一戰對香港飛馬，保住不敗就肯定以較佳對賽出線。飛馬目前少賽兩場，最後一場對傑志前仍有一戰對理文，必需獲勝方可保住晉級機會，若能擊敗理文，對傑志亦必需獲勝；而7場過後排次席的東方，則需在最後一場贏波，且寄望飛馬對理文及傑志皆賽和，方能出線。

巴辛（右）為標準流浪建功，但未幾即被換出。（香港足總）