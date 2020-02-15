【曼城禁賽歐聯】德媒爆電郵掀調查　贊助費「發水」隱瞞班主注資

歐洲足協（UEFA）為確保球會健康發展，不會揮霍無度出現管理危機，訂立財政公平原則。不過，曼城管理層視政策為他們的班主而設，意欲阻礙「藍月亮」建軍。 曼城於2014年已被UEFA按財政公平原則罰款，今回再度「落鑊」，源自黑客竊取得來的內部電郵。歐洲足協指曼城在2012至16年違反財政公平原則，判曼城禁止參加歐聯兩年，罰款2500萬鎊。

德國雜誌《踢球者》2018年11月的報道披露曼城高層之間的電郵通訊，顯示曼城為求達到歐洲足協的財政公平原則，誇大航空公司阿提哈德（Etihad）對球衣、球場及足球學校的贊助額，資金來源實為班主家族「科水」。

曼城班主曼蘇亞意欲大灑金錢，增強曼城實力。（Getty Images）

其中一封由財務總監古文拿斯（Jorge Chumillas） 發出的電郵披露，2015-16年球季Etihad贊助費報稱達6750萬鎊，惟當中5950萬鎊由曼城班主、阿聯酋王室成員曼蘇亞（Sheikh Mansour）利用家族公司阿布扎比聯合集團（ADUG）支付，Etihad僅支付800萬鎊，「科水」部份達88%。2013-14年球季亦有類似做法，ADUG支付贊助費達5700萬鎊，Etihad只直接支付800萬鎊。此舉涉違反財政公平原則中對班主投入資金的限額，以及量入為出的原則。

曼城於2008年被阿聯酋王室家族收購，翌年開始由阿提哈德贊助。（Getty Images）

《踢球者》報道曝光後，歐洲足協於去年3月調查，5月提出控告。曼城一再強調遭受誣衊，已提出強而有力的證據，但UEFA的財政監管機構調查小組偏頗，處理手法「令人完全失望、斷章取義、敵對」。不過，爆料的電郵亦反映曼城內部對UEFA及財政公平原則，同樣抱敵對心態，視之為阻礙曼城自由擴軍的手段。曼城主席穆巴拉克（ Khaldoon al-Mubarak）曾指財政公平原則完全出於保護主義，阻止曼蘇亞家族大灑金錢。調查小組前主席、比利時前首相迪夏納（Jean-Luc Dehaene）於2014年離世，曼城的律師團之中有人在內部電郵寫到：「1個倒下，還有6個。」

曼城將向體育仲裁法庭上訴，揚言要由獨立機構審視證據，還他們一個清白。（Getty Images）

至於電郵來源，《踢球者》起初以「約翰」（John）作為爆料者代號，後來證實為葡萄牙人賓度（Rui Pinto）。他現時因147項電腦黑客罪行，還柙於葡國首都里斯本一所監獄候審，該些罪行與曼城或UEFA無關。

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