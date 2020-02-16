【東京奧運】飛人保特曾打算復出　奧運首次做觀眾因菲比斯已留憾

百米飛人保特（Usain Bolt）2017年離開跑道，2020年將會是他20年來首次以觀眾身份參加奧運。 一度曾考慮復出的他，現在已接受自己不再是運動員的身份，他說出奧運最想看的項目，卻已留下無可挽回的遺憾……

毫無疑問，保特是奧運史上最強短跑運動員。2008、2012、2016連續三屆奧運100米、200米封王，期間帶領牙買加橫掃4X100米接力，即使因其中一名隊友卡達（Nestor Carter）事後被當局發現曾服用禁藥，令2008年4X100米接力金牌被褫奪，仍是夏季奧運8面金牌得主，奧運田徑史上只有芬蘭中長距離跑手Paavo Nurmi和美國傳奇跑手劉易斯較他多。

保特坦言，離開熟悉跑道令他想念不已，曾經多次企圖復出。「我向田徑教練提出，他的反應是：『不好吧，你還是不要了，那些退休又復出的，多數無好結果。』」

飛人保特已退役，今屆東京奧運他終於可以舒舒服服在觀眾席觀戰。（Getty Images）

保特嘗試發展的第二事業（按圖進入）

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「很想念田徑，但我知道是時候放手了」

保特說，每次看到田徑比賽也令他想念不已，「每當我去訓練場探望教練，也忍不住想：『我是否作出正確決定？』不過每當我真的跟他們一起訓練後，我又會想：『我的決定果然是正確的，我不想念這些。』那股動力經已失去，我知道時候到了。」

於是乎，多次成為奧運最大焦點之一的保特，今年在東京將會是20年來首次以觀眾身份到場。他最渴望欣賞的賽事，並非熟悉的田徑場，而是跟賽跑截然不同的游泳池。「我會觀戰，我終於可以第一次坐在看台欣賞運動員的力量。」

保特與菲比斯惺惺相惜，這位一代田徑巨星遺憾未曾親自目睹「水神」現場作賽。（Getty Images）

未能親睹「水神」比賽成一生遺憾

保特擁有近乎完美的運動員生涯，可是說起奧運，他卻有一個已無法彌補的遺憾，「我一生中都在看田徑比賽，一直也只是看田徑比賽，田徑場內的一切我也熟悉，但我從未現場看過菲比斯游泳。」

有「水神」之稱的菲比斯，已在2016年夏天退役，保特再也無法達成心願，「對我來說，今次是一個機會讓我去看其他泳手比賽，以及看看其他項目。」

「之前我唯一一次看過的，只曾在英聯邦比賽看投球（netball）。我一直想去現場看游泳比賽，我愛田徑，但我真的很想看游泳。」

保特離開田徑場後，曾努力向他另一熱愛的運動──足球之路進發。他曾跟澳職球隊中岸水手操練，並在季前熱身賽取得入球，但雙方交涉多時仍未能達成協議，令保特成為足球員的夢想幻滅。

菲比斯2016里約熱內盧奧運，告別觀眾一刻哭成淚人。（Getty Images）

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