【英超轉會】曼城落難皇馬看準史達寧　祖雲達斯圖撬哥迪奧拿

曼城被歐洲足協判罰歐聯禁賽兩年，球會雖已明言將會上訴，但失去這項歐洲球會最高級別賽事，令人懷疑藍月亮能否留得住陣中一班巨星以及領隊哥迪奧拿。 英國小報《太陽報》已率先報道，指出皇馬和祖雲達斯分別看中史達寧和哥帥，並已預備好趁曼城脆弱一刻出擊。

在哥帥調教下成為全球最佳翼鋒之一的史達寧，身價高達1.8億英鎊。2018年他跟曼城續約至2023年，周薪30萬英鎊，去年11月球會希望跟他再續長約並加薪至45萬英鎊，可是他一直拒絕動筆，明言哥帥留隊他才願意繼續留下。如今曼城有難，假如上訴失敗，現年25歲的史達寧去留將受各大豪門關注。

剛好曼城在周三（18日）深夜上演的歐聯16強首回合賽事，對手正是對史達寧有意的皇家馬德里。

史達寧因為哥迪奧拿未跟曼城續約，也對新約遲遲未動筆。（Getty Images）

皇馬被指有意簽入史達寧。（Getty Images）

不過曼城出事後能否留住一班球星，最大關鍵還是領隊哥迪奧拿。不少球員全因哥帥才加盟或留隊，他的去留至關重要。

《太陽報》上周曾報道，祖雲達斯會長艾涅利（Andrea Agnelli）極欲羅致哥迪奧拿，那時候當然只是祖記單方面的興趣，可是當曼城被禁踢歐聯決定一出，有消息人士向該報稱，「艾涅利希望這宗新聞可以改變一切」。「他曾跟別人說，會用盡一切方法得到哥迪奧拿。現在他感到機會較以往都更大。」

哥迪奧拿跟曼城的合約2021年屆滿，他多次表明願長留曼城，可是一直未見動筆續約。他的去留，不止是個人問題，也主宰史達寧等一眾門生去向，他們一旦同時離開，曼城在英超建立的王朝或許也將會告一段落。

曼城當前要務，是必須留住哥迪奧拿。（Getty Images）

英超第26輪賽程（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3