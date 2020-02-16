【東京奧運】為免武漢肺炎疫情影響　曹星如提早14日出發資格賽

曹星如今晚（16日）出發前往約旦參加奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，爭取東京奧運入場券。 由於保險起見，港隊提前14天出發，到埗後將會繼續訓練，曹星如表示沒有太大影響。

因武漢肺炎疫情爆發，原定本月3至14日湖北省武漢市舉行的奧運拳擊資格賽，移師約旦首都安曼舉行，並將日期延至3月3至11日。

曹星如周六（15日）在Instagram上表示翌日（16日）將出發約旦，比原定提早十數日出發，並表示雖然奧運入場券難得，但自己會盡100%力爭取，目標擠身前6名。

曹星如表示太太已為他們準備好一切的保護措施，隊友也準備好眼罩。（張倩儀攝）

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在只有十度的晚上，曹星如短袖裝束準備出發約旦，雖然賽事延至3月進行，但港隊還是提前14天出發以防需要隔離，曹星如笑言自己已經做足準備：「老婆已經幫我準備了一大疊口罩，去三十天應該夠，上機也會穿上便利雨衣。」

雖然從未試過去一次近三十天長的比賽，但提早14天也沒有太大影響：「去到可以及早適應時差，因為去約旦和留在香港練，訓練也不會有太大分別，大會也會安排場館，早上也可能會跑步做體能，保持狀態。」

曹星如和教練房展強都直言狀態不錯，接下來就是要保持。（張倩儀攝）

今次出戰資格戰的選手需要等到3月2日抽籤才知道比賽日期和對手，現在可說一切都是未知之數，「其實一日未到比賽一刻，都未知道是否可以安心比賽；但不知道對手比較好，對每個選手都公平， 面對什麼對手都要直接反應。」

雖然早前已在保加利亞完成兩星期的高強度集訓，曾與當地、比利時和古巴選手賽戰，但Rex仍相當「未夠喉」：「去到（約旦）不知道還可不可以找到對手和我實戰，因為大家都有可能是對手；不過沒有想太多，很多國家的對手都很強，上到擂台就是紅角或藍角。」

由於過去一年，Rex由職業轉打業餘，他直言兩個遊戲玩法不同，要熟習速戰速決，不能再慢熱：「一開始接觸就要入局，因為輸一局就要連追兩個回合才可以贏 ，自己就會處劣勢。」

香港拳擊代表曹星如原定赴武漢參加東京奧運拳擊資格賽。（資料圖片）

教練房展強則表示，早出發也是一件好事：「早到也可以早點去適應天氣，去看看其他國家的訓練方法。」

亞洲拳手的特性在於速度快，教練認為Rex已經克服和改變過往職業的打法，「現在已經是奧運水平的速度，因為奧運打三個回合，一慢就會輸point；和以往最大的不同就是他已經克服了不同的環境，不再是打職業的節奏，就像籃球和足球，是不同的打法。」

港隊東京奧運資格（按圖進入）