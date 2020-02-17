【英超】熱刺補時入球3：2險勝維拉　孫興慜亞洲球員50入球第一人

周日英超頭場阿士東維拉對熱刺，兩隊一支要護級，一支要爭前四歐聯席位，意想不到地踢出一場精彩的對攻肉搏戰。 整整93分鐘，前利物浦門將連拿以近乎完美表現封印住熱刺，可是補時4分鐘，他被自家守將「擺一道」下終於失守，熱刺3：2險勝全取3分，今仗英雄由連拿變為孫興慜。

論球員質素，當然是熱刺佔優，賽前這支倫敦球隊25戰37分排第六，仍有力爭取來季歐聯資格。不過只得25分排在第17位的維拉擁有主場之利，加上一股不願降班的熱血，球員全部打高一班波之下，跟客軍打成均勢。

開賽僅9分鐘維拉便憑熱刺中堅艾達韋列特的烏龍球領先，27分鐘一次角球攻勢，艾達韋列特禁區內精彩轉身抽射入網將功補過，為熱刺扳平1：1。

之後雙方開放對攻，拳來拳往門前血肉橫飛。完半場前熱刺攻勢浪接浪，42分鐘VAR認為維拉一次犯規並非十二碼，不過3分鐘後維拉仍是逃不過極刑，VAR判熱刺獲得十二碼，孫興慜宴客後補中，熱刺半場領先2：1。

維拉激戰熱刺（按圖進入）

+ 7 + 6 + 5

維拉隊長今仗再次獨力在前場單天保至尊，可惜他的努力未得獲得成果。（Getty Images）

戰至53分鐘，今戰再次在前線為維拉單天保至尊的隊長基亞利殊開出角球，守將比莊安祖斯一頂入網，為維拉追成2：2平手，維拉公園全場熱血沸騰，亦為比賽掀起高潮。

熱刺發力猛攻，維拉的血肉長城陣多次阻擋，今個冬季轉會窗才由AC米蘭外借到維拉的連拿，屢救險球，迪利亞里和孫興慜多次近門勁射均未能過到他的十指關，隨比賽時間所餘無幾，所有人也以為，37歲仍身手敏捷的連拿必定是今仗最佳球員，可惜他近乎完美的演出最後一刻被「自己人」打破。

補時4分鐘，企圖解圍的維拉守將比莊安祖斯，竟誤將皮球踢後，孫興慜在左路截得皮球後長驅直進射入奠勝入球，助熱刺3：2力克維拉，全取3分。今仗攻入一球的比莊安祖斯，亦由功臣變罪人。

孫興慜上半場十二碼宴客後隨即補射入網，是他個人英超第50球，亦是首位亞洲球員有此成就。（Getty Images）

孫興慜成首個英超攻入50球亞洲球員

孫興慜今仗梅開二度，成為英超史上首位射入50球的亞洲球員，完場前的致勝入球，是他在英超的第51個入球。

熱刺全取3分後，26戰40分升上第五位，僅落後車路士一分但多踢一場。未能搶分的維拉，繼續排17位，降班危機仍然深重。