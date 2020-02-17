【英超】當泰利再遇摩連奴　無論去到哪裏我也喜歡你

摩連奴（Jose Mourinho）作為領隊，在傳媒面前曾經囂張、霸道、不可一世，也曾跟無數陣中球員鬧翻。不過同時間，他跟部分球員情同父子，前車路士隊長泰利（John Terry）就是其中一個。 熱刺作客阿士東維拉，兩人各為其主，不過他們都沒有放在眼內，懷抱中只有彼此。

57歲的摩連奴，去年11月接替普捷天奴成為熱刺主帥。39歲的泰利2018年10月宣布掛靴之後，未幾出任阿士東維拉助教，輔助領隊甸恩史密夫（Dean Smith）。今季維拉升上英超，剛剛主場面對熱刺一戰，正好與摩連奴再次遇上。

維拉對熱刺，維拉助球領隊泰利緊緊擁抱熱刺領隊摩連奴。（路透社）

摩連奴在球員通道捉弄泰利：

Jose Mourinho surprising John Terry 🤣 pic.twitter.com/nmv39eB7Cg — Football Daily (@footballdaily) February 16, 2020

願意為他去月球

摩連奴曾兩度任教車路士，與泰利合作球隊贏得無數錦標，成功為藍軍開創新王朝。中堅泰利、中場林柏特和前鋒杜奧巴，就是摩連奴場上三大將軍。眾人之中摩連奴與泰利特別投緣，泰利曾說過：「在我的職業生涯中，他是最傑出的一個，遠遠超越他人。如果他要我們去月球，我想一定有球員會去，至少有人會嘗試去做，我是認真的。」

摩連奴日前受訪時曾特別提到泰利。他說起現今不少前球員直接晉身領隊行列，沒有經過時間浸淫。他認為泰利也可以這樣做，「但他沒有。他選擇一條困難但或許比較穩定的路，當助理領隊、從英冠再到英超。他靜待升上希望達到的位置那一刻，那刻必將到來，我為他做事方式感到自豪。」

情如父子的泰利與摩連奴（按圖進入）

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情同父子的兩人

摩連奴表示，只要一有機會和時間，兩人就會聯絡，「重要時刻一定會來」。

今仗由阿士東維拉主場，兩軍出場前，泰利正在球員通道跟別人談話，因此摩連奴到場一刻，他未有為意，摩連奴立即輕力揮手打了他一下，泰利回過神來，立即跟前上司緊緊擁抱，然後兩人親切問候。

出到球場，兩人又再次在場邊擁抱和交談起來。兩軍今場鬥得難分難解，但不時跟對手領隊起衝突的摩連奴，今仗只集中精神對熱刺球員開罵，賽前甚至跟維拉吉祥物握手。今次不是泰利第一次跟摩連奴重聚，「特別的一個」帶領曼聯期間，曾跟尚未離開車路士的泰利碰頭，當時兩人也是一模一樣的親厚。

從泰利看摩連奴的眼神，總是有種「無論你去到哪裏，變成什麼模樣，我也依然喜歡你」的味道。摩連奴上述說起泰利的最後一句，也富有深意，這對父子一樣的前拍檔，不知會否再次合作一天？