【滑雪】美貌完勝張曦雯　震驚14億人中美混血少女世界盃創歷史

國際雪聯自由式滑雪U型場地世界盃加拿大卡加里站，中美混血選手谷愛凌（Eileen）在群山環抱的雪場上，比陽光照射的白雪更耀眼。 這名年僅16歲的美少女繼U型場地摘金後，再獲坡面障礙技巧冠軍，一站兩金創下了國際雪聯世界盃歷史。

「青蛙公主」駕到 世界盃3金的中國「歸化兵」

這並不是谷愛凌首次踏上世界盃最高頒獎台，早在去年的意大利站，以全場唯一高中生身分取得了一面坡面障礙技巧金牌，年紀輕輕已是世界盃三金得主。

父親是美國人，母親是中國北京人，長居美國舊金山的她卻熱愛中國文化，且說話帶着一口北京腔。3歲便受母親影響學習滑雪，Eileen絕對擔得起外間對她「天才少女」的封號，9歲蟬聯全美自由式滑雪少年組冠軍、13歲起參與成人組比賽所取得的總金牌數目已累積達50個。去年1月，她更一度登上國際雪聯總積分榜榜首。

5個月後，一條微博讓她迅速走入中國大眾視野，自稱「青蛙公主」的她在微博宣布入籍中國，「中國自由式滑雪運動員谷愛凌報到」，是中國滑雪隊第一個「歸化兵」，並將代表國家隊出戰2022年冬奧會。「我轉籍中國的其中一個原因，是我覺得會有更多機會去啟發年輕女生，而我認為我有這樣的影響力。」自信、從容、率直的她，是年輕女生的學習目標。

除相當的冠軍實力外，Eileen的漂亮臉蛋也是眾人焦點。（Getty Images）

年僅16歲的Eileen在滑雪場上的英姿亮眼，場外青春可人。（谷愛凌微博）

國際雪聯：目前世界最優秀女子自由式滑雪選手

在一月的冬季青年奧運會上獲得兩金一銀佳績，一個月後世界盃分站取得雙金創下歷史，連國際雪聯也在官網這樣評價她：「她已是在3個項目上均具相當威脅的選手，有人已把她看作是目前世界最優秀的女子自由式滑雪運動員，儘管她只得16歲。」

雪場上的英姿颯颯，脫下滑雪眼鏡後是個笑容甜美的可人兒；耀眼的天賦、美麗的外表，絢麗得讓人失焦，忽視了「青蛙公主」背後付出的努力。

「天才？有可能是一部分吧。我媽媽老說我是，但我覺得大多數是努力和時間的平衡。」在各項運動中，漂亮動人的「公主」不會有必然的優勢，刻苦的訓練和獎牌才是正比。

中美混血選手谷愛凌 美貌超越張曦雯？

+ 8 + 7 + 6

僅職業的1/3訓練日數 兼項摘雙金

身兼U型場地和坡面障礙技巧兩個項目的運動員非常罕見，而能夠在世界盃級別比賽中，在兩個項目奪得雙冠更是沒有發生過。兩個項目在訓練方法、技術動作如起跳、空中、落地存在一定差異。兼項這麼難，但谷愛凌似乎天生就是能征服自由式滑雪的料子。

她母親谷燕坦言谷愛凌訓練U型的時間不多，在2018年只在U型場地上訓練過30小時，而她在這麼短時間就能獲得這個項目的世界盃資格。

「我平時還要上課，周末和雪季才有訓練機會，每次都是趁比賽才有場地訓練、適應。」Eileen高低抑揚的捲舌更顯從容，「看着身邊一起滑雪的選手，她們一年有200多天在滑雪，而我去年也只有65天，包括訓練和比賽。」

即使「靚到曉飛」的運動員也沒有捷徑，冠軍背後是Eileen的刻苦努力。（Getty Images）

不只是分配練習時間，她還為預備身心投入2022年冬奧會，把高中最後兩年課程縮成一年完成，大大增加了學業的壓力，可是她卻一貫自信從容：「其實還好，把需要做好的事一件一件去做就好，我不認為這是不可能的任務，飛歐洲比賽的時候，機上的十多個小時便會有時間做功課了。」

時間管理、自律、學習和滑雪，均展現了她超越年齡的能力，也是所有頂尖運動員必備的質素。

對於明星化，「我就是我，我就是愛凌。」她爽朗說道。（谷愛凌Instagram）

美貌與勝利的榮耀，她對自己被「明星化」卻淡然，「我不知道當這種明星代表什麼，我就是我，我就是愛凌。只是有更多人會聽我說話，我想說的就是要找到你熱愛的東西。」

她續道：「年輕就是代表機會，這是我最健康的時候、腦子最有活力的時候，所以要抓緊這個時代，做自己最害怕（挑戰）的事情。」

優異的成績只是過程的一部分，不代表終點，即使是冬奥也是如此。「不是說我現在努力，到了2022就是終點了，我喜歡的是滑雪，不完全是比賽。我喜歡比賽，但最重要是挑戰自己和做好動作，成績自然會來。」