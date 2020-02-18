【東京奧運】鄭文傑東奧資格失而復得　港隊隔12年再闖奧運

香港馬術隊宣布兩名騎手落實取得東京奧運資格，一度因東奧積分排名下跌而失落資格的鄭文傑（Kenneth），在香港馬術隊向國際馬聯（FEI）去信質疑升上第2名的斯里蘭卡選手所參加賽事的積分認受性後，鄭文傑重奪個人場地障礙賽東奧資格。 另一騎手何誕華（Thomas）亦成功以積分排名取得三項賽東奧入場券，二人為馬術隊自2008年北京奧運會後相隔12年再征戰奧運。

31歲的鄭文傑與何誕華均是憑東京奧運東南亞及大洋洲區排名積分取得東奧資格，然而前者取得資格的過程卻是「有驚無險」。

去年12月31日奧運馬術資格排名截止時，鄭文傑與另一星將林立信在亞太區積分榜分列第2、3位，由於12月未有出賽而維持積分，鄭文傑能出戰奧運的呼聲甚高。可是原本排名較後的斯里蘭卡女騎手Mathilda Karlsson排名在一月時突然升上第2，令跌落第3位的Kenneth失去東奧資格。

香港馬術隊對斯里蘭卡女騎手在短短數星期內的排名變化感到疑惑，去信向國際馬聯（FEI）了解。FEI查探下發現該女騎手12月在法國著名馬術場地Villeneuve-Loubet舉行的3個賽事，法國馬聯全部均在FEI定下的限期過後才作出申請成為奧運資格賽事，FEI錯誤審批並將其中兩個賽事計入奧運積分內。

FEI查證後重新調整騎手的奧運積分，曾參與這些不合準則比賽的運動員，其獲取的奧運積分將不作計算，鄭文傑的馬術排名因此再度升上第2，東奧資格亦失而復得。

鄭文傑是港隊出戰2008年北京奧運其中一員。（資料圖片/公關提供）

何誕華曾代表港隊出戰2014年仁川亞運，於三項（Eventing）團體賽摘銅。（由公關提供）

這是香港馬術隊自2008年北京奧運會後，再登上奧運舞台。鄭文傑是當屆成員之一，他在2008年與林立信、林子心及李明華在德國舉行的資格賽，取得了京奧資格。其後Kenneth在個人場地障礙賽兩場初賽，以總罰分27分排名57，無緣晉級決賽。

騎手何誕華早在12月末時，於三項賽（Eventing）分區名列次席，在同區沒其餘競爭對手下已穩奪東京奧運資格。他的最新排名稍跌一級至第3位，但仍足以出線東京奧運。首征奧運的Thomas當時表示對能出戰奧運感到難以置信，期望能享受奧運會氣氛。

港隊東京奧運資格（按圖進入）