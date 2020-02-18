【英超】利物浦不敗奪冠或有金盃加持　重現阿仙奴無敵封王一幕

利物浦擊敗諾域治後，在英超已經遠遠拋離其他對手，最快可於3月提早封王。只要他們能保住不敗之身到最後，更可奪得只曾出現過一次的英超金盃。

利物浦現時拋離曼城25分，只要一切順利，下個月就可以提早封王。英國傳媒指出，利物浦如果最後12戰繼續保持不敗，繼2003至04年阿仙奴後再次出現不敗封王，可得到一份特別的禮物：英超金盃。

利物浦現時遠遠拋開其他競爭對手。（Getty Images）

阿仙奴2004年無敵封王，奪得英超金盃。（Getty Images）

阿仙奴於2003至04年球季錄得26勝12和的佳績，拋開亞軍車路士11分，成為英超史上目前唯一一次不敗封王的冠軍。為了紀念這個壯舉，英超賽會特地打造金盃，上面刻有「兵工廠」當季成績，體積亦較真正的英超獎盃較小。

利物浦餘下12場不敗就可以得到英超金盃殊榮。（Getty Images）

英超第26及27周直播賽程（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

高普：無敵封王近乎妄想

利物浦餘下12場英超比賽，3月中就要作客愛華頓，然後4月初會到曼徹斯特與曼城進行榜首大戰，到5月尾二一輪聯賽於主場大戰為前四而戰的車路士，加上其他對手如屈福特、水晶宮等都令「紅軍」頭痛，再加上利物浦需衛冕歐聯，16強就已經要硬撼馬德里體育會，在英超或會作出人腳調動遷就歐洲賽，要英超金盃再現一點也不容易。

領隊高普（Jurgen Klopp）在早前對狼隊一戰後，談到無敵封王亦曾表示：「我保證我沒說謊，但我們全隊上下都不太覺得（不敗封王）有可能。我們不完美，離完美兩字一點也不近，但我們不介意有缺憾。」

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