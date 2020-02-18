【英超】摩連奴預期孫興慜今季不會再上陣　「我們雙手懸掛露台」

熱刺鋒將孫興慜剛仗英超聯賽對阿士東維拉梅開二度，成為贏波功臣，可是球會周二（18日）突然宣布這位韓國球星右手骨折，需養傷數星期。不料領隊摩連奴在歐聯賽前記者會上反駁球會說法，指出孫興慜或要提早收咧，「我不預期他今季可再次上陣」。

對於孫興慜的傷勢，摩連奴暗示對方休養的時間會較預期更長，「球會寫出一篇很好的聲明。如果我是寫聲明的那個人，我不會那樣寫。我們將會想念他（孫興慜）。」更指出，「我不會預期他今季再次為我們上陣」。

27歲的孫興慜今季為熱刺於各項比賽射入16球，比神射手哈利卡尼（Harry Kane）少一球，卡尼受傷長期休息，「孫仔」更成為了球隊的主力射手，對上5場比賽，他為熱刺攻入6球。若他今季真的如摩連奴所言不能再次為熱刺上陣，將為球隊帶來重大打擊。

孫興慜對維拉一戰攻入英超50球（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

摩連奴已對孫興慜傷勢作最壞打算，指出不預期這位韓國球星今季再次上陣。（Getty Images）

他以一個生動的比喻說出熱刺當今狀況，「當我們到場時置身地下12層，我們開始爬上去，不過很快樓梯斷裂，陷入險境。」

「我們只好嘗試找出其他方法。花去很多力氣，我們終於一步步尋回節奏，由地下11層一路拾級而上，當我們千辛萬苦上到第４層，正準備在這層出去的時候，有人拿走階梯，於是我們又陷入困境。」摩連奴所指，顯然是首席射手哈利卡尼重傷，一度令他們陷入困境，但孫興慜及時挺身而出，帶領熱刺走出谷底，可是如今老孫也受傷甚至提早收咧，他們再次落入萬劫不復絕地。

摩連奴聲言：「我們雙手懸掛在露台。現在只有兩個選擇，一是在4樓跌下去死亡，另一個是爬上去。我們會盡一切力量在那個露台爬上去。」

他要求球迷為球隊全力打氣，開創不可能，「只有一個可能。沒有前鋒，沒有轉會窗，沒有球員，什麼也沒有。我們現在只有現場球迷，熱刺支持者。這是我唯一所要求的，因為每個球員已拼盡所能，我不能再要求他們做得更多。」

歐聯16強直播賽程（按圖進入）