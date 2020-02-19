【東京奧運】是誰發明了「鬥靚」？女運動員發聲「美不是競爭」

從什麼時候開始，體育競技也把「鬥靚」包括在內？ 在東京奧運官方與日本知名護膚品牌聯手發布的新廣告中，世界級女選手以「#NOCOMPETITION」、「美不是競爭」為主題合演，宣揚「美」不是由社會或別人定義，提倡女生擺脫這種被強行標籤的競爭。

現今女運動員被「美女選手」、「高顏值」等強行標籤，除競技運動外添加壓力。她們異口同聲認為美是由自己定義。（網上圖片）

這支廣告集合了世界級女選手，包括里約奧運乒乓女團銅牌石川佳純、奧運4金得主、美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）、現世界女子50米背泳紀錄保持者的中國泳手劉湘、日本滑浪選手前田Mahina，日本女排「火之鳥NIPPON」以及日本羽毛球女雙里奧金牌組合高橋禮華/松友美佐紀。她們在廣告中各展競技運動的美態，提出「競爭讓我們成長、走得更遠，但什麼時候連『美』也成為我們競爭的一部分？」

日本乒壇「一姐」石川佳純笑容甜美，深受球迷愛戴。（網上圖片）

「純妹」在廣告硬照中散發成熟氣質。（網上圖片）

石川佳純：#美不是競爭 ，相信自己

將連續第三次登上奧運會舞台的石川佳純，其高顏值一直被日本民眾公認，被譽為是典型的日本美人長相。早前落實東奧乒乓球隊成員名單後，她表示會以單打獲得獎牌、團體賽獲得金牌為目標而努力。

她在個人Instagram上對「競爭」的見解為：「直到現在為止，我也經常與自己的壓力抗衡。可是，只有保持正面才能突破和超越自我，這是過去的經驗所教會我的事。不留戀過去的榮光，集中現在、一直推進成長，這才能獲得更多的成功。最重要是相信自己，不要因質疑自己而放棄。我會在東京奧運上竭盡全力。#美不是競爭」

按圖觀看女子運動員的「美不是競爭」

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比拉絲直言也有在乎別人目光的時候。（Getty Images）

世界冠軍比拉絲：已厭倦別人對美的標準

而有「黑珍珠」之稱的世界女子體操冠軍比拉絲，也提出「美」不應是為了符合社會標準的事，「美的競爭，並不是我主動想去比拼，而又是每天都需要面對的挑戰。在體操上，我不明白為何別人能為你自身的美麗而定下標準，如果我說我不在意別人評論我的手臂、腿、身體、甚至是我的比賽穿著，那是騙你的。可是，今天，我已對美的競爭這種有害的文化感厭倦，沒有人能告訴你什麼才是美。#美不是競爭」