【英超】曼聯中場大將普巴欲離隊　消息指紅魔1.5億英鎊才肯放人

曼聯中場大將保羅普巴（Paul Pogba）屢次傳出希望離隊發展消息，他本人亦曾在訪問中讚揚皇家馬德里，又指「成為皇馬球員是每一個熱愛足球孩子的夢想」。紅魔一直視他為非賣品，不過自從新兵波基斯費南迪斯來投，球隊對普巴去留似乎不再強硬，不過開出的轉會價格相當高。

曼聯2016年以近9000萬英鎊購回普巴，這位法國中場具備優秀足球視野和質素，可是加盟以來，未知是受制隊友水平還是自身問題，始終未能穩定發揮最高水準，今季更因屢受傷患困擾鮮有出場機會。

冬季轉會窗曼聯再以最高可達6760萬英鎊從士砵亭收購中場波基斯費南迪斯，此子甫加盟即盡展級數，相信亦是曼聯不再介意放走普巴的原因。

消息指曼聯不再抗拒讓普巴離隊，但為他開出1.5億英鎊身價。（Getty Images）

普巴跟曼聯的合約剩下最後18個月，曼聯有權續約多一年至2022年6月，領隊蘇斯克查多次公開表明普巴為「非賣品」，無視普巴經理人拉奧拿多次炒作。不過ESPN得到曼聯方面消息人士指出，紅魔已為普巴開出1.5億英鎊的定價，並已預備好跟認真出價的球會談判。

普巴在曼聯周薪高達29萬英鎊，加上1.5億英鎊轉會費，即使是皇馬、巴塞或祖雲達斯三大豪門，能否負擔也是疑問。