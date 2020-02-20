【英超轉會】高普最新目標出現　德甲火熱球星那人不是添姆華拿

利物浦領隊高普對RB萊比錫前鋒添姆華拿（Timo Werner）有興趣，市場已流傳多時，最新消息指，紅軍派出球探到德甲視察，對象不是華拿，而是另一新星。

德國《圖片報》消息指，利物浦近日派出球探，密切注視雲達不萊梅中場拉斯卡（Milot Rashica）的表現。這位23歲的科索沃中場，今季在德甲演出不俗，18次聯賽上陣攻入7球。

拉斯卡2018年自荷甲球隊維迪斯加盟不萊梅，合約至2022年屆滿。報道指，他跟不萊梅的合約設有3800萬歐元買斷條款，紅軍或可在今夏出手。拉斯卡2016年轉籍，由阿爾巴尼亞改為科索沃，下個月的歐洲國家盃附加賽有望代表科索沃出戰。

德甲經過22輪賽事，不萊梅以17分排尾二，假如球隊最終要降班，相信難以留住陣中星將。

利物浦最新目標拉斯卡（按圖進入）

添姆華拿近日表明對在英超比賽有興趣。（Getty Images）

添姆華拿剛在歐聯16強首回合為萊比錫一箭定江山，領軍1：0擊敗熱刺，利物浦對他的興趣仍然持續，問題是萊比錫不願放人。

華拿跟萊比錫的合約也有放人條款，價錢為6000萬歐元。可是據指這個條款設有限期，並將於今年4月屆滿，紅軍希望搶人便要加快腳步。

萊比錫管理層強調華拿在球隊很開心，華拿本人近日受訪時明言對英超有興趣：「我可以想像自己有天出國發展，即使我沒有特定目標想去哪兒。我對所有事情抱開放態度。」他表示，「近日我到美國度假，到處也是英國足球的消息。英超真的是個感嘆號，那裏有一些很巨大、很著名的球隊，在那裏比賽一定很有趣。」

萊比錫擊敗熱刺後華拿再接受訪問，再次被問起加盟利物浦的傳聞，華拿聲稱：「我知道利物浦是目前全球最佳球隊，當自己的名字跟這支球隊連繫，讓我感到很自豪。」他表示，「我很榮幸，不過我知道利物浦有很多好球員，我必須令自己繼續進步，需要學習很多東西，才有足夠水平在那裏上陣。」