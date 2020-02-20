【歐聯】RB萊比錫四大英超雷霆救兵　前利物浦棄將苦盡甘來

歐聯16強首回合，今季在德甲表現可人的RB萊比錫作客技術性擊倒熱刺，入球功臣添姆華拿（Timo Werner）一箭定江山，但萊比錫絕非一人球隊，華拿以外還有三大贏波功臣，他們全數是來自英超的「雷霆救兵」。

1. 正選門將古拉施斯：利物浦棄將變德甲神龍

現年29歲的古拉施斯（Péter Gulácsi），由2007年外借利物浦，2008年被買斷，到2013年離隊，效力紅軍長達6年。期間三度被外借到低組別和非聯賽球隊，可是從未為一隊上陣，只曾在季前熱身賽現身。

2013年免費轉投奧地利球隊薩爾斯堡，他終於一嘗正選滋味，並為紅牛連續兩季奪得聯賽冠軍。2015年以300萬歐元轉投「姐妹球會」萊比錫，一個球季之後搶得正選，2017/18球季獲《踢球者》雜誌選為德甲最佳門將。上季他在聯賽持續勇態，77.8%撲救率冠絕德甲，當中16場力保不失，萊比錫主帥拿基斯文（Julian Nagelsmann）大讚，「如果你想成為聯賽中其中一支最佳球隊，你需要一個好龍門，Pete正是德甲最佳門將之一。」

古拉施斯苦盡甘來（按圖進入）

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2. 中堅艾芬安柏度：車路士爆炸頭小將現光芒

艾芬安柏度（Ethan Ampadu）說名字大家也許未必印象，但一說爆炸辮子頭小子或看到他昔日照片，一定會記得。2017年9月剛滿17歲已首次為車路士在聯賽盃上陣，可是過去兩季一隊上陣機會不多，只偶爾在盃賽出場。

今季這位千禧小將在車路士守將被排在魯迪格、葛特蘇馬、基斯坦臣和湯姆利之後，領隊林柏特將他外借到萊比錫，希望他可吸收更多一隊經驗。事與願違，萊比錫今季在德甲有機會爭標，安柏度只曾三次後備上陣。

不知是否希望轉運，近日他剪掉招牌長髮，對不萊梅一戰後備上陣30分鐘竟贏得5次攔截，而且爭頂頭槌全部勝出，球隊正受傷兵和停賽困擾，令他得到歐聯正選機會，對手正好是車路士同市宿敵熱刺。即使只有19歲，但他在後防中路位置表現淡定，他是全場22個球員中觸球和傳球最高一人，成功率高達95%，雖然大部分是交給中場球員的短傳，但那份從容自信相當難得。

車路士借將剪掉頭髮成奇兵（按圖進入）

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3. 守將安祖利奴：曼城後防炸彈翻身

曼城早在2013年已買入年僅16歲的安祖利奴，不過他一直未為一隊上陣，四度被外借。至2018年正式轉投PSV燕豪芬，僅一季後曼城啟動回購條款收回。歸隊後上陣機會仍不多，每次出場幾乎都有驚險鏡頭，予人印象總是甩甩漏漏。4次英超正選有兩次輸波，一次對曼聯，另一次對利物浦。隨正選中堅拿樸迪重傷復出，曼城趁冬季轉會窗借走這個顯然仍未適應英超節奏的左路守將。

受傷停困擾的萊比錫正值用人之際，安祖利奴首次上陣球隊即在德國盃負法蘭克福1：3。幸好他未因此入「雪櫃」，德甲面對拜仁和不萊梅連續兩場保持不失，今仗將士用命一舉擊敗熱刺，同樣能守住作客不失球。此子本身具備一定質素，若可保持穩定演出，來季有望回到曼城爭正選。

曼城防線炸彈有料到（按圖進入）

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4.前鋒盧卡文：前愛華頓小將靜待機會

除了上述三位贏波功臣，萊比錫陣中還有一個出身自英超的年輕球員盧卡文（Ademola Lookman）。查爾頓青年軍出身，2017年以千萬英鎊身價轉投愛華頓，2018年1月曾外借萊比錫並在聯賽11次上陣入5球。回到愛華頓他的上陣機會不少，但主要是後備居多，今季以2250萬英鎊正式轉投萊比錫。

他暫時只曾5次在德甲、1次在德國盃和1次在歐聯分組賽上陣，未能取得入球。歐聯16強首回合作客熱刺一戰，他未有上陣，但名字在後備名單之中，未來這位22歲新星仍要為正選努力。

差一個機會的幼獅（按圖進入）