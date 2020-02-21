【足球熱話】曼聯小球迷率真寄信表達訴求　竟獲高普親自回應

「天天寫，封封寫滿六百句的我愛你，寫了十年從未覺得太乏味」 偏偏一名10歲的小曼聯球迷，卻反其道而行，親筆寫信向死敵利物浦的主帥高普「許願」，希望高普命令球隊落敗。高普收到這信後，不止沒有置之不理，更親自回信回應該名小球迷。

利物浦今季表現銳不可擋，在英超聯賽創下25勝1和的近乎完美的戰績，現時與相隔30年再奪英格蘭頂級聯賽錦標，相信只是時間問題。

現時得分只得利物浦一半的曼聯，眼見死敵與聯賽錦標愈來愈接近，一名年僅10歲的小曼聯球迷Daragh，卻寫信在上月底寄給紅軍主帥高普，更動之以情希望他們「手下留情」，放其他英超球隊一條生路。

利物浦至今在聯賽保持接近完美的表美，奪冠呼聲高唱入雲。（資料圖片／Getty Images）

Daragh在信中真情流露，解釋利物浦如何使他傷心，並以童真的方式向高普「許願」，「我是10歲的曼聯球迷Daragh，利物浦在今季勝仗停不了，你們如果再贏9場便可擁有英格蘭史上最長的不敗紀錄，作為一個曼聯我感到十分困擾。我希望你命令麾下球員在下一仗落敗，我希望我可以說服你放棄爭標及任何勝仗。」

「小曼迷」Daragh在寄信給高普，竟然收到他的親自回信。（Twitter截圖）

不少主帥收到球迷的來信時，亦未必親自回應，但Daragh竟然收到高普的回信。高普在信中非常禮貌地拒絕了「小曼迷」的請求，盛讚Daragh年紀輕輕已對足球充滿熱誠之外，並指曼聯慶幸擁有他這樣的球迷。

「首先，非常感激你的來信，我十分樂意聆聽新一代對足球的看法。不過，請恕我未能答應你的請求，因為我的職責是為利物浦帶來勝利，我希望令世界上過百萬的利物浦球迷感興奮。可能在你10歲小朋友的角度，你認為我們不斷獲勝；但作為一個52歲的大人而言，世事是不斷改變，而在足球世界沒有永遠的長勝將軍。在我讀畢你的信後，我十分欣賞你對足球的熱誠，而曼聯相當幸運擁有如你的忠實球迷。我當然希望有幸奪得更多錦標時，你不會太過失望，因為宿敵之間有互相尊重，這是足球對的意義。」

高普在信中禮貌地婉拒了小球迷的請求。（資料圖片／Getty Images）

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