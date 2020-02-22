【慎入】美男練撐竿跳出意外下體縫18針　「RIP我未來的孩子」

男人最痛算這種！美國學界撐竿跳運動員麥禾特（Zach McWhorter）， 在一次練習中發生恐怖意外，空中落下時竟被竹竿插傷下體，在毫無保護下，下體要縫18針。事後他不僅上載意外時短片上社交平台自嘲，輕鬆面對不幸並認真檢討失誤，更多謝好爸爸事發後悉心照顧。麥禾特康復進展良好，生育能力亦沒有影響，屬不幸中之大幸。

現年21歲的麥禾特，是美國猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）的學生，亦是撐竿跳學界運動員。有日他在訓練時如常拍下訓練過程，好讓自己動作失敗碰到橫桿時亦能留下片段檢討。

當麥禾特其中一跳，成功跳過橫桿後，卻出現了令人慘不忍睹的意外。當時赤裸上身練習的麥禾特，下身亦只穿了一條普通田徑短褲，從助跑以至起跳到越過橫桿都一氣呵成，但當他在空中落下時，竟撞上從手上鬆脫的竿，竿插入了短褲內，直插穿他的短褲，更造成陰囊撕裂，隨即送院需要縫18針。

現年21歲的麥禾特，是美國猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）的撐竿跳學界運動員。（網上圖片）

意外經過逐格睇（按圖放大）

雖然麥禾特遭遇不幸，但幸好他爸爸是一名泌尿科醫生，意外發生時他也在場，一直有協助麥禾特緊急送院。他亦表示，有醫生爸爸照顧可以很快康復。事後有人在社交平台上留言，指他不應穿這些普通短褲就練習，他在外國傳媒追訪時，亦表示：「我以後不會如此草率。我該穿上護陰和做好一切安全措施，看到短褲事後爛成這樣，我也猶有餘悸。」

麥禾特事後在向傳媒展示意外發生時穿着並插穿了的短褲。（網上圖片）

麥禾特現時已康復，並將訓練受傷的片段放上社交平台，並加上解說指「願我未來的孩子安息（RIP to my future kids.）」；片段迄今已有過千萬人收看過。他向傳媒表示：「我當時看到竹竿插過了我的下體……現在已經縫了18針，當時很擔心自己將來不能生育。好彩事後檢查指我睪丸無大問題，只是多了一道疤痕。」

▼▼【慎入！！！】觀看恐怖意外片段▼▼

麥禾特雖然年紀輕輕，但外貌俊朗之餘亦海陸空瓣瓣俱精。（麥禾特IG）

樂觀的麥禾特坦言「最緊要人無事」，不過他本人雖然年紀輕輕，但外貌俊朗之餘亦「百足咁多爪」，從他個人Instagram見到麥禾特除了撐竿跳外，還會跳水、跨欄、籃球場「掹框」、打網球等，是正宗海陸空瓣瓣俱精，如此筍盤世間罕見，真係要小心保重身體。