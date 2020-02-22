【謝德謙︱英超遊物】阿仙奴薩卡可鋒可衛　助攻頻頻成名指日可待

培育年青球員是每間球會都想做到，因為現在球員的價格每每都成為天文數字，就算你能夠付出金錢都要過到對方球會的一關，可以說是需要過五關斬六將。但若球會能夠自給自足絕對可以節省不少金錢，或球員轉會所帶來的收入說不定有一筆可觀的轉會費！ 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

薩卡電競評語：前鋒出身 踢左閘效果奇好

今日的主角正正就是一位好好的例子，他就是阿仙奴的薩卡（Bukayo Saka、馬會譯名布卡約沙卡），有時我都有少少混亂，他本來是一名前鋒，但阿仙奴偏偏將他放落去左閘位置，但效果又出奇地好，速度及體能不在話下，進攻意識亦非常之多。今季各項比賽已為阿仙奴貢獻8個助攻，以一個18歲年青球員的表現實在是不可多得，更重要的是球會每星期只需付出3000英磅，真是非常超值！

阿仙奴將薩卡放在左閘位置效果出奇地好，今季各項比賽已為阿仙奴貢獻8個助攻。（Getty Images）

英超第27輪直播賽程，本周焦點賽事是李斯特城對曼城。（01美術製圖）

在遊戲裏都不用我多介紹，前鋒、左翼或左閘都能勝任，一個球員能勝任多個位置實在非常超值，相信這位「小朋友」的特別卡都是指日可待，大家記住留意啦！

英超第27輪賽程（01美術製圖）

英超 – 阿仙奴 對 愛華頓 星期日深夜12：00 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】