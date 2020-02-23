【英超】萬千寵愛球證界明日之星　VAR球證一日兩場大波錯完又錯

英超自今季開始引入視像助理裁判（VAR），每周均出現不少爭議判決，經過大半球季適應和調整，首次歇冬後VAR的帶來問題依然有增無減，最受爭議一幕在周六車路士大戰熱刺中爆發：盧施素一記「收山腳」重重踩向艾斯派古達腳脛，VAR慢鏡頭清晰可見，VAR球證庫特（David Coote）卻毫無表示。 到夜場李斯特城對曼城，兩隊各有一次手球卻有兩種不同判決再惹爭論，VAR球證是誰？竟然又是庫特。

車路士隊長艾斯派古達與熱刺中場盧施素爭持，盧施素大力踩中艾斯派古達腳脛，即使比賽期間穿有護脛，仍可清楚看到艾斯派古達被踢中位置立即有瘀傷，球證視線或有阻礙未有表示，負責操作今場VAR的庫特竟也毫無表示：他既未推翻主球證奧利華的判決，要求向盧施素出示紅牌，也沒有建議奧利華到場邊重看事發畫面。

有趣的是，負責監管英國職業球證的職業球證有限公司（PGMOL）承認，那一腳「無論力度和接觸點均完全符合發出紅牌要求」，「不過那是基於人類主觀判決，他不認為那是紅牌。」為庫特的嚴重犯錯搪塞過去。

然而庫特周六為英超帶來的災難，不止於此。尾場另一前列大戰李斯特城對曼城，VAR球證再次是庫特。

艾斯派古達（28號）被盧施素踏中腳脛，但翻查VAR後未有表示。（路透社）

艾斯派古達腳脛上的瘀痕，勝過千言萬語。（影片截圖）

上半場李斯特城有一次死球機會，占士麥迪臣開出罰球，皮球省向人牆時，奇雲迪布尼用手擋開，他在禁區內本能舉高手保護面部的動作，雙手顯然並非處於「自然」位置，依例應判罰十二碼。VAR房內的庫特卻判定並非十二碼。

到下半場根度簡的射門省中李斯特城中場普拉特正在收起中的手臂，庫特未有推翻奧利華判罰十二碼的決定。

同一場比賽，對禁區內犯手球的尺度卻如此截然不同，令人震驚。

庫克周六接連為車路士對熱刺，以及李斯特城對曼城兩場重頭戲擔當VAR球證重責，可是接連犯下大錯。（Getty Images）

為天空體育（Sky Sports）擔任嘉賓評述的占美列納（Jamie Redknapp）直指庫特根本不應負責李斯特城對曼城一戰，「他較早前（車路士對熱刺）才經歷一場惡夢，在這裏也好不了多少。他今晚（周六）需要一點休息。」

列納批評，「正如他看不到早前那面紅牌一樣，這是手球……他（奇雲迪布尼）是英超最佳球員，但他不想被皮球省中面部，就是這麼簡單。」就連直播室內曾效力曼城的另一嘉賓評述米卡李察士，也承認迪布尼雙手並非處於「自然」位置。

前資深英超球證希斯（Mark Halsey）認為，庫克一天內成為兩場英超比賽的VAR裁判是個錯誤。

奇雲迪布尼禁區內雙手擋球明顯犯下天條，身為VAR球證的庫克再次誤判。（影片截圖）

現年36歲的庫克，說得上是PGMOL力捧上位的球證界明日之星。他自14歲開始，已在業餘聯賽為父親的球隊出任助理球證，之後開始上球證班，並在低組別聯賽執法。25歲那年，他有機會在足總盃賽事執法，2009年他首度獲提升上英超，開始為英格蘭最高水平聯賽出任助理球證，那年他仍只有26歲。

之前他執法英冠和低組別賽事為主，到2017年首次成為英超賽事主球證，僅一年後，即獲提升至最高級別的「Select Group 1」球證。庫克在球證界上位奇快，到底是他執法水平高超，還是因為2018世界盃上連一個英格蘭球證也沒有，令PGMOL急於提拔更多星級球證？這點不得不令人懷疑。

為了令庫克盡快晉身國際足協名下的國際球證名單，PGMOL早前保送他和另一球證馬尼（Andy Madley）到西班牙馬略卡參加國際足協舉辦的球證訓練營，可是兩人均在體能測試中不合格，令PGMOL十分尷尬。《每日郵報》早前引述消息人士指，兩人是因為出現「傷風和感冒病徵」才「不在最佳狀態」，並正等待補考。

英超自今季引入VAR掀起爭議不斷，VAR球證人手不足，也是一大問題所在。不知庫克是否因為「體能問題」，還是要留力「補考」，所以才輪任VAR球證？然而賽會以同一VAR球證為一日兩場大戰執法，做法又是否妥當？