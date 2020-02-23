【01球評】英超VAR正在摧毀足球　不盡快修補四大漏洞廢除好過？

科技可以幫助球證執法，令球賽更公平？從英超引入VAR大半季以來，幾乎完全看不到。 當然這並非科技本身的問題，而是背後負責演繹的一班VAR球證，以及他們所屬的職業球證有限公司（PGMOL）管理不善。 英超VAR主要問題，在以下四大層面出現，如果不盡快糾正過來，近日多個英國球圈中人的怒言「VAR正在摧毀足球」，將會成為預言。

德甲和意甲2017/18球季開始全面使用VAR，2018/19球季連西甲也應用，英超要到2019/20球季才使用，滿以為累積其他聯賽經驗可使他們運作較好，怎料還是一團糟。

在以下四大範疇，英超賽會與職業球證有限公司（PGMOL）必須盡快改善，否則當破壞已成，球迷離棄足球只會是時間問題。

英超今季引入VAR，執法水平卻仍被詬病。（Getty Images）

禁區內的奇雲迪布尼雙手舉高擋向皮球，VAR未判罰曼城十二碼。（影片截圖）

一、手球

今季英超對手球定義作出修訂：就算是意外觸球，任何入球在進攻過程觸及攻方手部均不會獲判入球；另一改變是，球員若伸手令身體「不自然地變大」，便應判罰手球。國際足球協會委員會（IFAB）認為，雙手若高於肩膊位置，很少會是「自然」位置，不過假如球員倒地時如無伸手擴大身體面積，只以手部支撐身體，會被視為自然位置。

周六李斯特城對曼城一戰，下半場根度簡的射門省中李斯特城中場普拉特正在收起中的手臂，球證直指十二碼點。普拉特當時已企圖縮手，卻已太遲，被判罰十二碼無可厚非。然而上半場占士麥迪臣開出罰球，皮球省向人牆時，位於禁區內的奇雲迪布尼舉高雙手將球擋開，兩手均明顯觸球，完全符合上述關於手球判罰，當時無論球證還是房內的VAR球證均無判罰曼城十二碼。

同一場比賽，對禁區內犯手球的尺度卻如此截然不同，令人震驚。從今季球證和VAR球證執法來看，每人對手球的定義、何時才應判罰，均有不同準則，這是一件相當可笑的事，賽會必須盡快統一對手球執法。

各種荒謬的「越位」（按圖進入）

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二、越位

相對手球，越位的問題更大。腋下、腳毛、腳尖、腳跟、頭髮……越位、VAR以「小畫家」式粗糙畫線、加上個別VAR球證用錯的時間點胡亂拉越位線，已令英超越位成為笑柄。

現已貴為國際足協全球足球發展主管的前阿仙奴領隊雲格，也許不欲看到英超出醜下去，提出為越位條例稍作修例，「雲爺爺」認為那些吹毛求疵的「越位」根本不符合越位原有精神，指出「其實只要進攻球員身體有任何部分跟尾二守衛並排，無論他有沒有身體部位超越那守衛，也不應構成越位」，簡單直接解決今季英超VAR最大爭議點。

在英超VAR越位仍停留在2D重播+小畫家式畫線的「小學雞」操作期間，雲格的建議不失為一個好辦法。

雲格認為越位條例只需稍為修改，即可杜絕英超VAR的尷尬問題。（Getty Images）

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三、可判紅牌的嚴重犯規

原先以為，這不會是帶來太多爭議的一瓣。主球證看不清楚的，VAR球證在多角度慢鏡頭理應一清二楚。正因如此，即使略嫌過嚴，首循環熱刺對車路士時孫興慜倒地後輕輕向上踢向魯迪格，遭VAR判罰紅牌，仍獲公認為正確判決。

怎料到車路士對曼聯一戰，哈利馬古尼與巴舒亞伊相撞倒地後，馬古尼借勢伸出右腳踩向對手下陰，無論犯規嚴重性以至傷害程度，均是孫興慜那一腳之上，當時球證角度受阻未有表示，VAR球證翻查多角度慢鏡後，竟未有要求判罰馬古尼紅牌，當時包括曼聯名宿堅尼在內的電視直播室嘉賓評述，均一致認為那絕對是紅牌。

到周六車路士對熱刺，艾斯派古達與盧施素爭持，盧施素大力踩中艾斯派古達腳脛，即使比賽期間穿有護脛，仍可清楚看到艾斯派古達被踢中位置立即有瘀傷，主球證奧利華視線或有阻礙未有表示，VAR球證竟也毫無表示：既未推翻主球證的判決，要求向盧施素出示紅牌，也沒有建議奧利華到場邊重看事發畫面。

最無稽的是，負責監管英國職業球證的職業球證有限公司（PGMOL）承認，那一腳「無論力度和接觸點均完全符合發出紅牌要求」，「不過那是基於人類主觀判決，他不認為那是紅牌。」為VAR球證庫特（David Coote）的嚴重犯錯搪塞過去。

車路士領隊林柏特一語中的：「球證的工作非常艱難，VAR是用來幫助他們。我討厭要求出示紅牌，但那一腳是足以斷腳的攔截。」

VAR球證一次又一次嚴重犯錯，不禁令人懷疑他們的腦袋到底在想什麼。

英超VAR最大問題，還是出在VAR球證身上。（網上圖片）

四、VAR球證

最後一個問題，正是VAR球證本身。VAR沒有問題，問題一直出在運用科技的人身上。什麼是手球、越位、足以被判紅牌的嚴重犯規，起碼要有一致的尺度和準則，不能因為不同人選執法，便有不同尺度或對球例的演繹有所不同。

英超球證水平長年被詬病，近年水平再創新低，2018世界盃這個現代足球發源地竟沒有任何一位球證代表，可為歐聯執法的球證人數也只有寥寥數人。英超球證青黃不接，只好大量提升英冠和更低水平執法球證，加上今季引入VAR，檢視比賽的VAR房新增VAR球證，令球證人手更加緊絀。周六便出現由同一球證庫特接連出任熱刺對車路士和李斯特城對曼城兩仗VAR球證，結果庫特犯錯連連，備受批評。

事實證明，VAR球證需要一套跟傳統主球證不一樣的訓練：為球場「電光火石」間發生不同爭議作出迅速而合適判決，負責人必須熟悉球例、才思敏捷而冷靜和富有經驗。找一班年輕現役球證輪換是否真的合適？這個位置反正不用跑動，何不找一批已退役的頂級球證客串？如此一來，一方面可令VAR球證水平提高，二來紓緩球證人手問題，同時可藉資深球證向後輩分享經驗，提升現有球證水平。

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舒米高直斥應盡快廢除VAR，否則會摧毀足球。（Getty Images）

近日足球壇由教練、球員、記者到退役名宿等，先後表達到VAR的不滿，當中以前曼聯門將舒米高的反應最激烈：他直斥VAR如不盡快廢除，勢將「摧毀足球」。

回到引入VAR令球賽更公平公正的本意，相信今季之後英超賽會必須為VAR作出大幅改革，一步步重拾外界對VAR的信心，否則英超和足球的吸引力均必倒退。

英超第27輪賽程（按圖進入）