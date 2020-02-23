【西甲】夏薩特災難級皇馬球季　剛復出又骨折錯過連場大戰

曾經，夏薩特（Eden Hazard）以為自己已遠遠看到美斯和C朗拿度兩大球王的身影。 今季由車路士轉投皇馬，全世界以為「夏世三」將進一步向球王之路邁進，可惜事與願違，停不了的傷患，今季只曾10次在西甲上陣，踢足90分鐘只有4次。 11月下旬再受傷，至近日終於復出，結果連續兩場上陣，又一次受重傷。

皇馬周六0：1不敵利雲特，29歲的夏薩特難得養傷近3個月復出後連續第二場上陣，下半場卻告傷出。離場時他的表情相當痛苦。

銀河艦隊周日發聲明交代此子傷勢，「經過診斷，夏薩特右邊足踝一處骨折。他的康復期仍需進一步評估」。

夏薩特對利雲特一戰受傷，他的表情相當痛苦。（路透社）

夏薩特加盟皇馬的首個球季有如災難。（路透社）

困擾夏薩特的老問題

如此一來，夏薩特將肯定錯過西班牙當地時間周三（27日）晚上歐聯16強對曼城的大戰。3月1日晚皇馬對巴塞的「國家打吡」相信他亦將缺陣。

今次已是他足踝近年第三度出現問題。2017年夏薩特仍是車路士球員時，右足踝曾歷骨折；到去年11月26日歐聯分組賽對巴黎聖日耳門後，同一部位再次骨折；連同今次在內，已是第三次，也是3個月內第二次。