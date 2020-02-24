【英超】謝拉特深知球迷希望他執掌紅軍　「先要班主認為我夠料」

目前為蘇超班霸格拉斯哥流浪領隊的利物浦「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard），接受前隊友梅菲（Danny Murphy）訪問，談到不少人認為他理所當然有朝一日會重返紅軍接掌帥印，謝拉特帶着自信地說，現在還不能如此篤定。

當梅菲提到，「因為你在球員年代的地位，人們認為你一定是利物浦下一任領隊」，謝拉特卻稱，「我明白箇中原因，我擔任利物浦隊長多年，自然有很多球迷希望我能返回球會。但我也有自知之明，首先我要夠好才行，讓班主認為我是合適人選。」

現已為格拉斯哥流浪領隊的謝拉特，認為自己現時未作好成為利物浦領隊的準備。（Getty Images）

「假設高普贏過英超、歐聯後，認為自己已再沒有什麼可以做而離隊，他們不會因為我是排第20位的人選而揀我。」謝拉特續說，「沒有人會問我，是否還需要執教多兩至三支球隊。如果我有機會（執教利物浦），我希望做好最佳準備。你不能夠計劃每個球季中的一切，只消幾個月時間成績不理想，你便會失業。」

「這份工作就是如此殘酷，這點是我成為領隊前已意識到的事情。高普私下告訴我，他曾有兩年時間犯下錯誤和建立在場邊的自信，我帶領利物浦青年軍時也是如此。到格拉斯哥流浪時，我不認為自己一開始便能取得成績。我現在是否已預備好帶領利物浦？或許還未是時候。」