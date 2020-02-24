【英超】謝拉特爆軒達臣曾迷失　力勸留隊今天對方成就不居功

佐敦軒達臣（Jordan Henderson）當年接過「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）的臂章，成為利物浦隊長後飽受自家球迷狠狠批評，謝拉特接受前隊友梅菲（Danny Murphy）訪問提到軒達臣，他早已認定對方必有成就。

梅菲談到軒達臣時向謝拉特說，「軒達臣要在你之後當上利物浦隊長，實在非常困難，但過去兩年，我不禁想：『嘩』。他永遠也不會是你，但他已成為一個偉大領袖。我不會想成為他的對手，我認為他是歐國盃2020英格蘭中場第一個要填上的名字。」

謝拉特對他的繼任人欣賞有加，「我倆都知道哪些球員每天也在狀態。跟他一起操練，我欣賞他的力量與體能。有些球員只為自己而戰，佐敦在做不起眼的跑動、搶second balls，每次比賽跑12、13公里，重覆又重覆。沒有軒達臣那樣的齒輪，像利物浦這種程度的球隊根本不能運作。」

軒達臣接過謝拉特的隊長臂章，初期曾備受批評。（Getty Images）

謝拉特認為現在的軒達臣充滿自信。（Getty Images）

曾力勸軒達臣留在利物浦

「他顯然會成為英超冠軍。看着他，我心想：實在太好了。」謝拉特對軒達臣的成長感到高興，「現在的他已充滿自信，亦曾高舉過歐聯冠軍的獎盃。那跟我一丁點關係也沒有，完全是他自己的努力。」

不過謝拉特同時透露，軒達臣曾對前途感到迷惘，求他指點迷津，「我記得之前曾跟佐敦在洛杉磯傾談，他當時不知道自己應該留下來還是離開。」

謝拉特當時力勸對方留在晏菲路，「我記得我曾跟他說過，不要放棄利物浦，你將會發展順利的。我清楚他的實力，知道他一定能夠成功。有些人你就是能夠如此篤定。」

謝拉特說，去年歐聯決賽見證紅軍再度登頂，他身旁的杜格利殊在哭，令他也感動到哭了。（網上圖片）

紅軍再登頂謝拉特哭了 卻不是因為勝利

謝拉特又提到，去年歐聯決賽是他首次以球迷身份出席利物浦的決賽，2018那年決賽他也在場但當時要為電視台工作，「今次我接受利物浦邀請，跟Kenny（杜格利殊）、Rushy（魯殊）和所有職員一起喝着紅酒觀戰。」

他訴說，「Kenny在我身旁哭，令我喉嚨也哽咽。Kenny在哭較賽果更令我感到更激動！那實在是太好了，在場也有些我年代尾的球員在場，我深知我們一起經歷過的痛楚。」