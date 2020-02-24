【足球】韓國武漢肺炎疫情嚴重　K-League延期開鑼亞冠盃閉門作賽

武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）向全球蔓延，韓國近日局勢緊急，目前已有800多確診病例，估計可能進一步惡化，韓國政府也發出警告。 有見及此，韓國職業足球聯賽（K-League）宣布新球季將押後開鑼。

韓國大邱地區感染新型冠病毒的確診病例規模較大，當局估計，若未能有效阻擋當地社區傳播，疫情很可能擴散至全國。

K-League周一（24日）發聲明公布新球季延期，「K-League決定2020球季將暫時延期開鑼，直至Covid-19疫情受控為止。」

韓國大邱市疫情嚴重，當地球隊大邱FC以及鄰近的浦項製鐵，所有比賽亦已暫時停止。（大邱FC官方Facebook）

大邱FC公布K-League延期開季的消息。（大邱FC官方Facebook）

聲明補充，「由於Covid-19爆發已進入嚴重階段，此舉是為保障市民和球員健康和安全的措施。」

韓聯社報道，K-League賽會也已要求四支參加亞冠盃的球隊，在未來的賽事閉門作賽。至於當地最多確診個案的大邱市，球隊大邱FC以及鄰近的浦項製鐵，所有比賽亦已暫時停止。

韓國目前已累積最少833宗確診個案，當中有7人死亡，是今次武漢肺炎爆發點中國以外，疫情最嚴重的國家。