【意甲】武漢肺炎意大利大爆發　祖雲達斯大戰國際米蘭或閉門作賽

意大利武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）疫情突然在北部大爆發，周一（24日）出現第6宗死亡個案，繼剛過去周末3場意甲賽事延期後，3月1日祖雲達斯對國際米蘭的一場爭標大戰，料將閉門作賽。

意大利成為武漢肺炎疫情在歐洲的重災區，截至周一（24日）已有150人確診、6人死亡。在疫情重災區的北部，部份城市因而進入「封城」狀態，體育活動亦要取消，至今已有超過40場意大利足球聯賽要取消，當中包括3場意甲賽事。

未來一周將上演爭標重頭戲：祖雲達斯主場迎戰國際米蘭的「意大利打吡」。疫情嚴重，但大戰如箭在弦，《米蘭體育報》報道，賽會正與政府商討意甲賽事延期以外的選項，估計周日的大戰將繼續進舉行，但會改為閉門作賽。

意甲是首個受武漢肺炎疫情影響的歐洲主流聯賽。（Getty Images）

周日祖雲達斯對國際米蘭的爭標大戰，或將閉門舉行。（Getty Images）

意甲閉門作賽定停擺？

目前意甲呈「三頭馬車」爭標之勢，祖記以25戰60分暫列榜首，拉素以59分緊隨其後，第三位的國米54分但少踢一場，換言之，為保爭標希望，國米今仗幾乎非勝不可。

首循環國米主場1：2落敗，假如閉門作賽，祖記的主場優勢頓減，國米必須好好把握機會。

不過在此之前，國米先要在周五（28日）歐霸32強次回合賽事主場出陣，他們面對保加利亞球隊盧多格德斯的賽事，已確定將閉門進行。首回合國米作客2：0勝出。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，意甲隨時面臨停擺危機，意大利總理孔特對此不置可否，只稱未來數天的工作十分重要，一切須視乎疫情事態發展才可決定。

首循環對陣祖雲達斯2：1擊敗國際米蘭全取3分。（Getty Images）