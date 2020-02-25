【武漢肺炎】釜山乒乓世錦賽延至6月舉行　港隊趁機閉關苦練混雙

武漢肺炎（新型冠狀病毒）全球擴散，韓國成為新一個「重災區」，原定3月22至29日在釜山上演的世界乒乓球團體錦標賽，將押後至6月21至28日舉行。 東京奧運前的世錦賽改期，難免影響各路大軍備戰。港隊總教練陳江華表示，完成3月上旬的卡塔爾公開賽後，唯有閉關苦練，「始終一直以賽代練，有空檔調整技術，也未必是壞事」。

武漢肺炎已令各地多個比賽延期或取消，最新消息是釜山世乒賽暫定押後至6月21至28日，但這個檔期跟原本的韓國公開賽及澳洲公開賽相撞，故國際乒聯尚要跟兩地賽會高商討重新排期。

黃鎮廷（右）/杜凱琹（左）的混雙組合，將是港隊奧運獎牌希望。（ITTF圖片）

世錦賽前，包括港隊在內，各隊伍將參加3月3至8日的卡塔爾公開賽，總教練陳江華表示，已有心理準備比賽押後，故有「兩手準備」：「都是預計之內的結果，不用比賽就閉關訓練吧。始終之前一直出外比賽，只能以賽代練，都沒有機會調整，今次正好是個空檔，特別是一對混雙，可以苦練技術細節。」

陳江華甚至有最壞打算，世錦賽到6月仍無法舉行，要待到奧運後，他不擔心港將不夠比賽備戰奧運：「4至6月都有比賽，譬如澳洲公開賽，如果情況許可，我們都會參加。」港隊混雙黃鎮廷/杜凱琹去年於澳洲奪冠，希望今年不會因疫情影響而無法爭取衛冕。

按圖一覽港隊暫獲東京奧運資格：