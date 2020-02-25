【東京奧運】奧委會幹部稱已花大錢無退路　前首相：絕不戴口罩

武漢肺炎疫情在日本爆發，在首相安倍晉三領導下未能速效地應對疫情，令人質疑日本能否在疫情蔓延下成功舉辦奧運。前日本首相、現為東京奧運籌備委員會主席森喜朗日前表明，奧運將不會延期或停辦。有媒體分析認為日本在難以應付的經濟損失下，奧運是志在必行，網民看到報道後嘲諷日本奧委會「玉碎式辦奧運」。

日本為今次的東奧投資達250億美元（約1,946億港元），比預期超出預算。（GettyImages）

武漢肺炎疫情在日本爆發，截至周二（25日）下午，日本全國新冠肺炎確診個案高達853宗。不少人質疑日本能否在疫情蔓延下成功舉辦奧運，早前網上傳聞不斷，有指東京奧運將因日本未能控制疫情失控而停辦、倫敦方面更聲稱可以接手，不過日本官方已一一澄清，東京奧運籌組委員會相關官員日前表明，奧運將不會延期或停辦，強調「國際奧委會（IOC）相信我們正在妥善應對」。

日本有電視節目報道，東京奧委會幹部宣稱要「強行突破」。（網上圖片）

網民嘲諷日本奧委會「玉碎式辦奧運」

據《時代周刊》報道指出，日本全國為今次的東奧投資達250億美元（約1,946億港元），因此面對的是難以停辦的經濟損失。而在23日播出的日本節目《真相報道バンキシャ！》中，採訪了東京奧委會幹部（不記名）的看法：

「東京奧運停辦的話，大家可知有多大的經濟損失？比起這些（疫情），如何讓奧運成功舉辦，這才是日本媒體的責任吧。現在是只能向前看，聽天由命。如果能戰勝病毒成功舉辦，不就能讓日本人歷史留名嗎？」

東京奧運籌備委員會主席森喜朗日前表示堅持不戴口罩，惹來抨擊。（GettyImages）

前首相森喜朗：堅持到最後不戴口罩

然而，前日本首相、現為東京奧運籌備委員會主席森喜朗日前的舉動更惹來批擊。現年82歲的森喜朗在奧運隊服發布會上，表示每天都會拜神祈求疫情早日消失，更豪言道：「我想堅持到最後不戴口罩，但回家後要洗手，特別是運動員要小心感冒，別被病毒感染。」台下有人被惹笑，也有人表情凝結。