【東京奧運】電視台難購轉播權　霍啟剛稱已函林鄭：望政府承擔

東京奧運距離開開幕僅餘4個多月，但至今未有香港電視台願花費重金購買轉播權。 儘管在武漢肺炎（新冠肺炎）疫情之下，東奧能否順利舉行是未知數，但港協暨奧委會副會長霍啟剛希望政府可購入轉播權，做到「全城睇奧運」。

霍啟剛今日偕同香港前單車代表、現任港協暨奧委會「奧夢成真」計劃項目發展幹事黃金寶，一同會見傳媒。霍啟剛指，日前公布的財政預算案中，對香港體壇的資助預算有所增加，支持香港運動員出戰東京奧運及殘奧，但認為港府「有一個元素可以做得更好」，「不僅在現有範圍內做，更要全城支持⋯⋯離不開全城睇奧運，讓市民可以通過電視等渠道打氣，希望政府可以購買轉播權，令全城睇奧運。」他指出，在東奧有希望奪牌的運動員「不止一兩個」，坦言市民「睇唔到就可惜」。

霍啟剛引2003年沙士疫情後，政府先後邀請皇家馬德里及利物浦來港獻技為例，指體育盛事可為社會帶來正能量。（高詩琦攝）

黃金寶指，若疫情過去、東京奧運順利舉行，香港卻沒有購入播映權，或會後悔。（高詩琦攝）

電視台難購轉播權 需仿效日韓由政府牽頭

霍啟剛坦言，目前經濟環境下，電視台難以覓得贊助商去資助購入極為昂貴的奧運轉播權，政府可以考慮購買奧運轉播權「全餐」—即包含5000小時全套轉播內容，而不是根據不同項目及賽事去分散購買，購入後再從商業角度分銷予不同電視台，並指日本、韓國等地也是由公營電視台「牽頭」購買轉播權，再跟地區電視台合作播放。「支持運動員應支持全部人，不是個別去支持，而且每個運動員有好表現，之前也有過程、有故事」，Kenneth認為若政府能購入轉播權，除了能以片段作為日後提供予學校的教材，更可以幫助疫情中受重創的飲食業商場，也可考慮在公共場合播放、舉辦打氣活動。

儘管暫未獲政府回應，但霍啟剛稱已去信特首林鄭月娥，希望短期內可與高官會面，爭取政府行動。Kenneth補充指，身在澳洲備戰奧運的歐鎧淳亦支持，他又指出，必須在未來兩個月內盡快落實轉播權，否則就會太遲。

黃金寶則以前運動員及市民身份，期望政府可購入東奧轉播權：「自己是前運動員、也是市民⋯⋯當然希望疫情盡快過去，再為將來準備，若沒有轉播權，傳媒也很多事做不到。若疫情好轉，希望能透過全民睇奧運，有宏觀正能量發放。」