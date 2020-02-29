【謝德謙︱英超遊物】美臣格連活左右開弓　前場任自由人效果更佳

曼聯近年成績一般，相信大家都已經習以為常，亦有不少球迷非常懷念由曼聯前領隊費格遜爵士所帶領的七小福，當中碧咸、傑斯和史高斯都令球迷留下深刻印象。當時一眾年青球為曼聯創下不少佳績，但近年曼聯的確少了一些突出的自家青訓產品，但今屆情況有點不同，有位新星已準備脫穎而出為曼聯打江山，他就是小將美臣格連活（Mason Greenwood、馬會譯名格連活特）。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

美臣格連活電競評語：設為自由人 踢法極俱侵略性

左右腳都非常純熟的美臣格連活，被領隊蘇斯克查形容為新傑斯。這位年輕人的踢法極俱侵略性，不論技術或心理質數都很突出，加上經常不惜氣力殺入禁區起腳，開季至今已累積5個入球。以一名年僅18歲的球員來說實屬難得，相信他對曼聯而言，將會越來越重要。

曼聯領隊蘇斯克查將美臣格連活（Mason Greenwood、馬會譯名格連活特）形容為新傑斯。（Getty Images）

英超第28輪直播賽程，本周焦點賽事是愛華頓對曼聯。（01美術製圖）

由於美臣格連活腳法兼備而且左右腳都很純熟，所以能夠勝任多個進攻位置，在遊戲內可以模礙現實的踢法，將他安放在不同位置。大家更可以將他設定成為自由人，提升他在前場進攻的自由度，可能會有更大的發揮！

英超第28輪賽程。（01美術製圖）

英超 – 愛華頓 對 曼聯 星期日晚上9:30 Now Sports英超1台 (Ch. 621) 現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】